



MİLAT 1453 ekibi, 2015 Şubat'ta İstanbul Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencileri tarafından kuruldu.

Elektrikli araçlar konusunda dünyadaki yenilikleri takip ederek, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde, milli alt sistemler üreterek tamamen milli bir araç tasarlamak, geliştirmek ve elektrikli araçlar konusunda dışa bağımlılığı en az seviyeye indirme hedefinde olan gönüllü 20 genç beyinden oluşan MİLAT 1453, elektromobil ile yetinmeyerek son yıllarda hızla gelişen Drone/ İHA teknolojisine yönelme kararı da aldı ve bu yönde çalışmalara da başladı.

#Sayfa#



Ekip, MİLAT S1 (Sürüm-1) aracından sonra ürettikleri MİLAT S2 (Sürüm-2) ile 2017 TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç yarışları ve 2017 İngiltere Shell-Eco Alternatif Enerjili Araç yarışlarında yarışmak için gece gündüz çalışıyor. Prof. Dr. İlhan Kocaarslan, Yard. Doç. Hasan Tiryaki ve Yard. Doç. Abdürrahim Akgündoğdu'nun koordine ettiği MilAT 1453'ün takım kaptanı Mert Yahya Yılmaz.

Elektronik tasarım ekibi lideri Sedat İn. Araç pilotu Derya Cingöz ile Muhammed Hakan Alim. Ekibin son aracı olan S2 de, S1 gibi Avcılar Yerleşkesi'ndeki küçücük atölyede üretildi. Ar-Ge çalışması 1 yıl sürdü. Ekip yeni bir aracın tasarımı üzerinde çalışıyor. Yeni aracın motoru da yerli olacak ve her prizde şarj edilebilecek.

#Sayfa#



'BU BİR ADANMIŞLIK HİKAYESİ'

Takım kaptanı Mert Yahya Yılmaz: Elektrikli motor ve motor sürücü üzerinde çalışıyoruz. En büyük hayalim, ülkece bu aracı daha da geliştirip en azından 50 adet prototipini üretmek.

Elektronik tasarım ekibi lideri Sedat İn: Bu bir adanmışlık hikayesi. Herkesin amacı ülkemize bir şey kazandırmak.

Ekip üyesi Gizem Şen: Bu işe inanmış bir ekibin parçası olmaktan gurur duyuyorum.

Ekip üyesi Zehra Bahar: Sıcak bir ortamda, ülkemiz için çalışıyoruz.

Ekip üyesi Yunus Arı: Bu mutluluk cümlelere sığmaz.

#Sayfa#



TÜRKİYE TURUNUN MALİYETİ 75 TL

S1 (Sürüm1) adlı ilk araç, şampiyonluğun ardından 25 şehirden geçip, 12 şehir merkezinde tanıtım yaparak toplamda 4 bin 650 km'lik bir rota izledi. Araç, İstanbul'dan Ankara'ya tek şarjla 6 saat 10 dakikada 436 km'lik yol kat etti ve bu yol sadece 7.2 TL'ye mal oldu.



Toplam Türkiye turu yalnızca 75 TL tuttu. Araca takılı piller, 100 km yol gidebiliyor. Daha uzun ömürlü ve daha maliyetli olan pillerle daha uzun menzil sağlanabiliyor. 200 bin liraya mal olan aracın yalnızca dış kabının kalıbı 30 bin lira tuttu.

#Sayfa#



Aracın dışı, çelikten daha dayanıklı, daha hafif olan ve metrekaresi 30 dolar olan karbonfiberden yapıldı. Araç ilk sürümüyle Türkiye'de girdiği yarışmalarda kupalar kazandı.

S2'nin toplam ağırlığı ise 200 kilogram. Bu yüzden ekip üyeleri de aracı kolayca kaldırarak bakım ve onarımını yapabiliyor. Araç 60 kilometrelik yolda yalnızca 40 kuruşluk elektrik harcıyor.