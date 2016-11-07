Tuncel tutuklandı

Terör destekçisi HDP'den bir isim daha tutuklandı. Diyarbakır'da, HDP Eş GenelBaşkanları Selahattin Demirtaşve Figen Yüksekdağile milletvekillerinin tutuklanmasını protesto ederken, gözaltına alınan Sebahat Tuncel dün adliyeye yollandı. DBPEş Genel BaşkanıSebahat Tuncel,burada ifadesinialan Cumhuriyetsavcısı tarafındantutuklanması talebiyleSulh Ceza Hakimliği'nesevk edildi. Mahkeme de Sebahat Tuncel'in tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderdi.
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