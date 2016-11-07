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Tuncel tutuklandı

Tuncel tutuklandı
Terör destekçisi HDP'den bir isim daha tutuklandı. Diyarbakır'da, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekillerinin tutuklanmasını protesto ederken, gözaltına alınan dün adliyeye yollandı. DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, burada ifadesini alan Cumhuriyet savcısı tarafından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme de Sebahat Tuncel'in tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderdi.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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