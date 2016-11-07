Terör mağdurlarına devlet desteği

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının ardından yürütülen çalışmalarda bin 709 ev ve iş yerinde hasar tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü mensuplarınca Aydın Arslan Bulvarı'nda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasına yakın bir noktada gerçekleştirilen saldırının ardından, zarar gören iş yeri ve evlerde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Valilik tarafından yürütülen çalışmalarda ise şimdiye kadar bin 709 ev ve iş yerinde hasar tespit edildi.



İŞ YERİ SAHİPLERİNE 750 BİN LİRA ÖDEME YAPILACAK

Yapılan tespitler neticesinde ilk etapta, 233 iş yeri sahibine 750 bin lira, Bağlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca da öncelikli ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla ev sahiplerine 500'er lira ödeme yapılması kararlaştırıldı.

İKİ APARTMAN YIKILACAK

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde ağır hasarlı olduğu tespit edilen 48 daireden oluşan iki bloğun yıkılması ve sahiplerine de ilgili kanun gereğince hak edişleri kadar ödeme yapılması kararı verildi.

PSİKOLOJİK DESTEK SUNULACAK

Öte yandan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, saldırıdan etkilenen mağdur ailelere psikolojik destek verilmeye başlandı.