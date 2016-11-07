Terliksi dava!

Denizli'de 'anne terliği' mahkemeye taşındı. Olay 13 Mayıs'ta, Honaz'ın Haydar Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı evde altlı-üstlü oturan Şenay Güzel (62) ile oğlu Hasan Güzel (38) arasında ailevi bir nedenle tartışma çıktı. HasanGüzel, üst katta oturan annesiŞenay Güzel'in evine giderekkapı önünde bağırmayabaşladı. Anne Güzel tartışmasırasında, evin içinde giydiğinaylon terliği ayağındançıkartarak kendisine hakareteden oğlu Hasan Güzel'e fırlattı. Annenin attığı terlik Hasan Güzel'e isabet etmedi. Ancak genç adam Honaz Polis Merkezi'ne giderek annesinden şikayetçi oldu. Şenay Güzel, polis merkezine giderek ifade verdi. Olayı soruşturan savcı, annenin terliğini 'silah' sayıp, hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 86'ncı maddesi uyarınca 'kasten basit yaralamaya teşebbüs' suçundan iddianame hazırladı.
'İSABET ETTİRMEDİM'
Savcı iddianamede, olay tarihinde taraflar arasında çıkan tartışmada anne Güzel'in oğluna terlik fırlattığını, isabet ettiremediğini, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını belirtti. Eyleminin tanık beyanı ile de doğrulandığını vurgulayan savcı, yargılanması yapılarak şüphelinin cezalandırılmasını istedi. İddianame,Denizli 6'ıncıAsliye Ceza Mahkemesitarafından kabuledildi. Şenay Güzel'inAralık ayında 2 ila 5yıl hapis cezası istemiyleyargılanmasınabaşlanacağı belirtildi. Oğluna attığı terliğin silah sayılmasını gülerek karşılayan Şenay Güzel şöyle dedi: "Hakaret edince ayağımdaki terliği fırlattım. Zaten isabet etmedi polise gitmiş şikayet etmiş. Ben de ifade verdim. Terliğin silah olduğunu bilseydim, atmazdım."
'SONUCU MERAKLA BEKLİYORUZ' Şenay Güzel'in avukatı Hasan Orpak ise müvekkilinin attığı ancak isabet etmeyen, terlikten dolayı 2 ila 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacağını belirterek şunları söyledi: "Burada TCK'nın 'silah' tanımı çok önemli, sıkıntı bu, müvekkilime izah edemedim. Türk toplumunda terlik annelerin vazgeçilmez bir unsurudur. TCK'nın 86'ncımaddesine göre cezanın istendiğiiddianame, 'silah' tanımında iseTCK'nın 6 maddesi esasalınmış. Yargılamanın sonucunu biz de merakla bekliyoruz. Bundan sonra anneler de terlik atarken düşünsünler."
SOSYAL MEDYA YORUMLARI
İnsan annesini terlik attı diye gidip karokola şikayet eder mi?
Sanki mermi atmış, nasıl bir evlat bu...
Anne terlik atmanın Messi'sidir...
Zamanında ne terlikler yedik, sesimiz çıkmadı be...
Terlikle dalarım ben böyle evlada...
Şikayet etsek çoğu anne müebbet yer!
Terlik de neymiş annem oklavayla kovalardı...
Bunu bilmeyen yok annenin tek silahıdır terlik...
Anne dediğin terlik atar...
Ben anne olduğumda çocuğuma terlik fırlatmaya cağım...
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