  1. Ay love gol!
  2. Hatlar karıştı

Tarifsiz acı!

Cami lojmanındaki da hayatını kaybeden 3 kız kardeş için dün cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez aileye sabır diledi

Tarifsiz acı!
Yozgat'ta yürekleri yakan olay 4 Kasım'da meydana geldi. Umut Beldesi'nde yaşayan imam Adem Doğan'ın lojman olarak oturduğu evde çıktı. Bu sırada imam Doğan'ın 3 kızı Elif Naz (10), Amine (8) ve Hatice Doğan (4) evden çıkamadı. Talihsiz kızların cansız bedenlerine yangın söndürüldükten sonra ulaşıldı. Dün, 3 kız kardeş için 'ta cenaze töreni yapıldı. Törene Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de katıldı. Görmez, acılı babayı teselli edip bir an olsun yanından ayırmadı. Kız kardeşler, cenaze namazının ardından gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
Etiketler: ,
  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar