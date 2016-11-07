Tarifsiz acı!

Yozgat'ta yürekleri yakan olay 4 Kasım'da meydana geldi. Umut Beldesi'nde yaşayan imam Adem Doğan'ın lojman olarak oturduğu evde yangın çıktı. Bu sırada imam Doğan'ın 3 kızı ElifNaz (10), Amine (8) ve Hatice Doğan (4) evden çıkamadı. Talihsiz kızların cansız bedenlerine yangın söndürüldükten sonra ulaşıldı. Dün, 3 kız kardeş için Yozgat'ta cenaze töreni yapıldı. Törene Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de katıldı. Görmez, acılı babayı teselli edip bir an olsun yanından ayırmadı. Kız kardeşler, cenaze namazının ardından gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
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