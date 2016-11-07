Tam başkanlıkta ısrar ediyoruz

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, tam başkanlık sisteminde kararlıkolduklarını belirtti. Çalışmaların MHP ile yürütüldüğünü bu nedenle metin üzerinde mutabakatın gerektiğini söyledi. Canikli, çalışmaların olabildiğince hızlı yapılmasını istediklerini söyledi. İdam ile ilgili ise çok üst perdeden istenen idamın geri getirilmesi için gerekeni yapacaklarını kaydetti. Ancak bu cezanın kapsamının belirlenmesinin teknik bir konu olduğunu ifade etti.
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