  1. Hatlar karıştı
  2. Vekilliklerini tehlikeye attılar

Tam başkanlıkta ısrar ediyoruz

Tam başkanlıkta ısrar ediyoruz
Başbakan Yardımcısı , tam başkanlık sisteminde kararlık olduklarını belirtti. Çalışmaların MHP ile yürütüldüğünü bu nedenle metin üzerinde mutabakatın gerektiğini söyledi. Canikli, çalışmaların olabildiğince hızlı yapılmasını istediklerini söyledi. İdam ile ilgili ise çok üst perdeden istenen idamın geri getirilmesi için gerekeni yapacaklarını kaydetti. Ancak bu cezanın kapsamının belirlenmesinin teknik bir konu olduğunu ifade etti.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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