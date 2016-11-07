Şırnak'ta, terör örgütü PKK mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırıda bir asker şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde, 6'ncı Motorize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Görmeç Taburu'na teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Teröristler, çıkan çatışmanın ardından karanlıktan faydalanarak ormanlık alana kaçtı.

Saldırıda ağır yaralanan bir asker helikopterle kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit oldu.

Teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.