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’dan ‘ev’ bekliyorlar

Seda Sayan’dan ‘ev’ bekliyorlar
Gaziantep'te cüce sendromu ile dünyaya gelen Asiye (25)- Rezul Ayrıç (29) çifti, 2011 yılında evlendi. Çift daha sonra şarkıcı Seda Sayan'ın sunduğu programa katılarak yardım istedi. Sayan ise cüce çifte ev alma sözü verdi. 3 yıl önce bir çocukları olan çift, aradan 5 yıl geçmesine rağmen Seda Sayan'ın ev alma sözünü yerine getirmediğini söyledi. Asiye Ayrıç, Gaziantep'e davet ettiği sanatçının ev sözünü tutmasını istedi.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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