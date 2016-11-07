Seda Sayan’dan ‘ev’ bekliyorlar

Gaziantep'te cüce sendromu ile dünyaya gelen Asiye (25)- Rezul Ayrıç (29) çifti, 2011 yılında evlendi. Çift daha sonra şarkıcı Seda Sayan'ın sunduğu programa katılarak yardım istedi. Sayan ise cüce çifte ev alma sözü verdi. 3 yıl önce bir çocukları olan çift, aradan 5 yıl geçmesine rağmen Seda Sayan'ın ev alma sözünü yerine getirmediğini söyledi. Asiye Ayrıç, Gaziantep'e davet ettiği sanatçının ev sözünü tutmasını istedi.