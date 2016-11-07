Raporlu skandal

2 yaşındaki Aytuğ Güçlü, down sendromlu dünyaya geldi. Bir hastane ‘yüzde 0’, diğeri ise ‘yüzde 55 engelli’ raporu verdi. 2 farklı belge nedeniyle çocuğun tedavisi gecikti. Aile, doktorlardan şikayetçi olduklarını söyledi.
Down sendromlu AytuğGüçlü'ye 2 farklı engelliraporu verilmesi tepkiçekti. Skandal, Sakarya'nınAdapazarı İlçesi'nde meydanageldi. Aytuğ, 2 yıl önce downsendromlu ve kalbinde 2 delikledünyaya geldi. Küçük çocuğunkalbi, İstanbul'da yapılan 5saatlik ameliyatla iyileştirildi.Operasyonun ardından downsendromlu Aytuğ'un rehabilitasyontedavisine geçildi. Ancak bununiçin rapor istendi. Baba ErdemGüçlü, oğlunun tedavisinibaşlatmak için 25 Şubat 2016'daSakarya Eğitim ve AraştırmaHastanesi'ne gitti. Buradamuayene edilen Aytuğ'a "Yüzde 0engellidir" raporu verildi. Downsendromlu oğlu için hazırlananbelgeyi görünce şok olan baba,rapora itiraz etti. Küçük çocuk bukez 21 Mayıs'ta Yenikent DevletHastanesi'nde muayene edildi.Buradaki doktorlar ise Aytuğ'a"Yüzde 55 engelidir" raporuverdi. 2 farklı rapor nedeniyleAytuğ'un tedavisi 3 ay gecikti.Doktorlarla ilgili BİMER'e veValiliğe şikayette bulunduğunusöyleyen baba Erdem Güçlü,şunları söyledi:
'ÇOK YIPRANDIK'
"Down sendromlu oğlumu muayene etmeden 'Yüzde 0engelli' raporu hazırladılar. İtirazda bulunduk. Yenikent'e gittik, doktorlarımız bire bir çocuğumuzu muayene etti. Oğlumuza oradan 'Yüzde 55engelli' raporu aldık. Bir eğitim merkezinde tedavimize başladık. İlk rapor yüzünden tedaviye geç kaldık. Şikayetimizi BİMERaracılığıyla yaptık. Oğlumuzungeleceği bizim için önemli.Biz yıprandık, başla aileleryıpranmasın."
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