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Raporlu

2 yaşındaki Aytuğ Güçlü, dünyaya geldi. Bir ‘yüzde 0’, diğeri ise ‘yüzde 55 engelli’ raporu verdi. 2 farklı belge nedeniyle çocuğun tedavisi gecikti. Aile, doktorlardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Raporlu skandal
Down sendromlu Aytuğ Güçlü'ye 2 farklı engelli raporu verilmesi tepki çekti. Skandal, Sakarya'nın Adapazarı İlçesi'nde meydana geldi. Aytuğ, 2 yıl önce down sendromlu ve kalbinde 2 delikle dünyaya geldi. Küçük çocuğun kalbi, İstanbul'da yapılan 5 saatlik ameliyatla iyileştirildi. Operasyonun ardından down sendromlu Aytuğ'un rehabilitasyon tedavisine geçildi. Ancak bunun için rapor istendi. Baba Erdem Güçlü, oğlunun tedavisini başlatmak için 25 Şubat 2016'da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada muayene edilen Aytuğ'a "Yüzde 0 engellidir" raporu verildi. Down sendromlu oğlu için hazırlanan belgeyi görünce şok olan baba, rapora itiraz etti. Küçük çocuk bu kez 21 Mayıs'ta Yenikent Devlet Hastanesi'nde muayene edildi. Buradaki doktorlar ise Aytuğ'a "Yüzde 55 engelidir" raporu verdi. 2 farklı rapor nedeniyle Aytuğ'un tedavisi 3 ay gecikti. Doktorlarla ilgili BİMER'e ve Valiliğe şikayette bulunduğunu söyleyen baba Erdem Güçlü, şunları söyledi:

'ÇOK YIPRANDIK'
" oğlumu muayene etmeden 'Yüzde 0 engelli' raporu hazırladılar. İtirazda bulunduk. Yenikent'e gittik, doktorlarımız bire bir çocuğumuzu muayene etti. Oğlumuza oradan 'Yüzde 55 engelli' raporu aldık. Bir eğitim merkezinde tedavimize başladık. İlk rapor yüzünden tedaviye geç kaldık. Şikayetimizi BİMER aracılığıyla yaptık. Oğlumuzun geleceği bizim için önemli. Biz yıprandık, başla aileler yıpranmasın."
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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