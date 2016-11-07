  1. 'Rakka'nın Arap olmayanlarca ele geçirilmesinin barışa katkısı olmaz'

'nın hain planı suya düştü

'de güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 250 kilogramlık patlayıcının imha edildiği bildirildi.

PKKnın hain planı suya düştü

Valiliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçleri tarafından il genelinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla lara devam edildiği belirtildi.

Operasyonlar kapsamında bugün Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından merkeze bağlı Kırmızı Tepe bölgesinde arama tarama faaliyetinin yapıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez Kırmızı Tepe bölgesinde icra edilen operasyon kapsamında yapılan arama tarama faaliyeti esnasında toplamda 250 kilogramlık el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir. Bulunan el yapımı patlayıcı düzeneği Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla incelenmiş, yapılan inceleme sonrasında bulunduğu yerde imha edilmiştir."
Etiketler: , , , ,
  • 07 Kasım 2016, Pazartesi 20:18
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar