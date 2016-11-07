Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçleri tarafından il genelinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlara devam edildiği belirtildi.
Operasyonlar kapsamında bugün Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından merkeze bağlı Kırmızı Tepe bölgesinde arama tarama faaliyetinin yapıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz merkez Kırmızı Tepe bölgesinde icra edilen operasyon kapsamında yapılan arama tarama faaliyeti esnasında toplamda 250 kilogramlık el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir. Bulunan el yapımı patlayıcı düzeneği Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla incelenmiş, yapılan inceleme sonrasında bulunduğu yerde imha edilmiştir."
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