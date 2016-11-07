  1. Yok öyle yağma!
  2. Kendini astı

Ormanda sır ceset

Ormanda sır ceset
İstanbul'da geçen cumartesi günü şoförlük yapan Emrah Aydoğan (22), ormanlık alanda bir arkadaşı tarafından aracında ölü olarak bulundu. Polis, cesedin yanında kan damlalarına ve 'kova' diye anılan kesik bir pet şişeye rastladı. Gencin barmen olan yakın arkadaşı Burak S. (19) ifadesinde, Aydoğan'ı aracının içinde, sağ koltukta dizlenin üzerine dayanmış halde bulduğunu söyledi. Ekipler, esrarengiz ölümle ilgili çalışma başlattı.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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