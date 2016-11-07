Ölümüne firar

Kayseri'nin Kocasinan İlçesinde yaşayan 40 yaşındaki Tuğrul Çakır iddiaya göre Elif Elmadağı'nın evine zorla girerek cinsel istismarda bulundu. Bununüzerine Elmadağı karakolagiderek şikayetçi oldu. Polistarafından gözaltına alınan vehakkında işlem yapılan şüphelidün mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi Sulh Mahkemesi Tuğrul Çakır'ın tutuklanmasına karar verdi. Kararı duyan şüpheli,2'nci kattaki duruşmasalonunun penceresindenkendini attı. Beton zemine çakılan Çakır, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç adamın durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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