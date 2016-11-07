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Ölümüne firar

Ölümüne firar
Kayseri'nin Kocasinan İlçesinde yaşayan 40 yaşındaki Tuğrul Çakır iddiaya göre Elif Elmadağı'nın evine zorla girerek cinsel istismarda bulundu. Bunun üzerine Elmadağı karakola giderek şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan ve hakkında işlem yapılan şüpheli dün mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi Sulh si Tuğrul Çakır'ın tutuklanmasına karar verdi. Kararı duyan şüpheli, 2'nci kattaki duruşma salonunun penceresinden kendini attı. Beton zemine çakılan Çakır, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç adamın durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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