  1. Tokat gibi cevap
  2. Genç kayıp

Öldürmeyen acı güçlendirdi!

Boşandığı eşi, avukat Jale Soydan’a kurşun yağdırdı. 13 kurşundan 8’i isabet etti. Soydan, 1 yıl sonra ayağa kalktı hukuk savaşına başladı

Öldürmeyen acı güçlendirdi!
İzmir Karşıyaka'da geçen yıl koruma kararı bulunan 2 çocuk annesi avukat Jale Soydan, eski eşi Salih K.'nın silahlı saldırısına uğradı. 13 el ateş eden Salih K. son kurşunu kendisine sıkmaya çalışırken gözaltına alındı. 17.5 yıla çarptırıldı. Vücuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan Jale Soydan ise 45 gün yoğun bakımda kaldı. Sonrasında hastane hastane dolaşıp tedavi gördü. 1 yıl sonra da yürümeye başladı. Kadınları 'Affedici olmayın' diye uyaran Soydan, "Tehdit suçundan 75 gün cezaevine girecekti. Sırf yatmasın diye gidip para cezasını ben ödedim. Ama o ne yaptı. Önce beni yakmaya çalıştı olmayınca vurdu. Zor günleri geride bıraktım. Bundan sonra şiddet gören kadınların ve çocukların yanında olacağım" diye konuştu.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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