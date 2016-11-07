Öldürmeyen acı güçlendirdi!

İzmir Karşıyaka'da geçen yıl koruma kararı bulunan 2 çocuk annesi avukat Jale Soydan, eski eşi Salih K.'nın silahlı saldırısına uğradı. 13 el ateş eden Salih K. son kurşunu kendisine sıkmaya çalışırken gözaltına alındı. 17.5 yıla çarptırıldı. Vücuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan Jale Soydan ise 45 gün yoğun bakımda kaldı. Sonrasında hastane hastane dolaşıp tedavi gördü. 1 yıl sonra da yürümeye başladı. Kadınları 'Affediciolmayın' diye uyaranSoydan, "Tehdit suçundan75 gün cezaevine girecekti.Sırf yatmasın diyegidip para cezasını benödedim. Ama o ne yaptı.Önce beni yakmaya çalıştıolmayınca vurdu. Zorgünleri geride bıraktım. Bundan sonra şiddet gören kadınların ve çocukların yanında olacağım" diye konuştu.
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