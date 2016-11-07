  1. Kardeş acısı!
  2. Yangın yeri!

Namus i

Namus cinayeti
Bursa'da, önceki gece evine ekmek götürürken silahlı saldırıya uğrayan Bünyamin Kaplıca (61) hayatını kaybetti. Katil zanlısı 55 yaşındaki Necati Gülle dün yakalandı. Gülle, ayrı yaşamaya başladığı eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle Bünyamin Kaplıca'yı öldürdüğünü itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Gülle, "Pişman değilim" dedi.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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