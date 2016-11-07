Mehter takımı asansörden düştü

Manisa'da bir düğün merasimine giden mehteran takımı, inşaat halindeki 6 katlı apartmanın zemin katında yemek molası verdi. Mehteran takımındanAhmet Salik (60) zemin kattakiasansör boşluğunu merak edip bakmakisterken dengesini kaybetti. 5 metreyükseklikten yere çakıldı. Ağabeyinikurtarmak isteyen Kamil Salik (55)de asansör boşluğuna düştü. İki kardeş, arkadaşlarının haber vermesi üzerine kurtarıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Salik kardeşlerin tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.
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