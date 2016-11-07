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den düştü

Mehter takımı asansörden düştü
Manisa'da bir düğün merasimine giden mehteran takımı, inşaat halindeki 6 katlı apartmanın zemin katında yemek molası verdi. Mehteran takımından Ahmet Salik (60) zemin kattaki asansör boşluğunu merak edip bakmak isterken dengesini kaybetti. 5 metre yükseklikten yere çakıldı. Ağabeyini kurtarmak isteyen Kamil Salik (55) de asansör boşluğuna düştü. İki kardeş, arkadaşlarının haber vermesi üzerine kurtarıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Salik kardeşlerin tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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