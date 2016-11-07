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Kritik güvenlik zirvesi başladı

Başbakanlık'ta başladı.

Kritik güvenlik zirvesi başladı
Başbakanlık Resmi Konut'ta, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında saat 19.00'da başlayan toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AB Bakanı Ömer Çelik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok katılıyor.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi 19:31
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