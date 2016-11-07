Kendini astı

Antalya'da yaşayan 29 yaşındaki Dursun Doğan, bir süre önce eşinden ayrıldı. Bu nedenle bunalıma girdi. Birkaç kez intihar girişiminde bulunan Doğan, ailesiyle birlikte yaşamaya başladı. Dün ise işegitmek için evden çıkan kardeşi ErkanDoğan, ağabeyini giriş kapısı üzerindekiyağmurluğa asılı halde buldu. Hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler talihsiz adamın öldüğünü belirledi. Sinir krizi geçiren ailesi, Dursun Doğan'ın odasında bir deftere yazılı "Vasiyetimdir. Ben eğer bugünsabahı görmezsem üzerime ilk toprağıHatice atsın. Herkes hakkını helal etsin,ben helal ettim" notunu buldu.
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