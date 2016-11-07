  1. Ormanda sır ceset
  2. İntihar trafiği!

Kendini astı

Kendini astı
Antalya'da yaşayan 29 yaşındaki Dursun Doğan, bir süre önce eşinden ayrıldı. Bu nedenle bunalıma girdi. Birkaç kez intihar girişiminde bulunan Doğan, ailesiyle birlikte yaşamaya başladı. Dün ise işe gitmek için evden çıkan kardeşi Erkan Doğan, ağabeyini giriş kapısı üzerindeki yağmurluğa asılı halde buldu. Hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler talihsiz adamın öldüğünü belirledi. Sinir krizi geçiren ailesi, Dursun Doğan'ın odasında bir deftere yazılı "Vasiyetimdir. Ben eğer bugün sabahı görmezsem üzerime ilk toprağı Hatice atsın. Herkes hakkını helal etsin, ben helal ettim" notunu buldu.
  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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