Kaya gözünü açtı

At yarışı camiasının üzerindeki kara bulutlar dağılmaya başladı. Ankara'daki yarışta atının altında kalarak hayatını kaybeden ünlü jokey Ömer Kaya'nın ardındanbeyin kanaması geçirenağabey Remazan Kaya, yoğun bakımdan çıkmayı başardı. Yaklaşık 10 gündür uyutulan Kaya'nın gözlerini açması büyük sevinç yarattı.
YAŞAM ŞANSI ARTTI
Efsane yarış atı Kafkaslı'nın sahibi olan Remazan Kaya'ya ilk kaldırıldığı hastanede doktorlar yüzde 10 yaşamaşansı vermişti. Ancak İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı'nın devreye girmesi ve babasının doktorunun müdahalesi sonucu Remazan Kaya'nınyaşama şansı yüzde 50'yeyükseltildi. Şans hem Kaya'nın hem de ailesinin yüzüne güldü. Remazan Kayagözlerini açarak hayatayeniden tutundu. Jokey Selim Kaya ile kardeşi Mehmet Kaya ve yakınlarının günlerdir hastanede süren nöbeti mutlulukla sonlandı. Sabırsızlıkla ağabeylerinden gelecek haberi bekleyen Kaya kardeşler sonunda mutlu haberi aldı.
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