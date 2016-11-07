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Kaya gözünü açtı

Beyin kanaması geçiren Remazan Kaya’dan iyi haber geldi. 10 gündür uyutulan Kaya, dün gözlerini açarak hayata ‘merhaba’ dedi

Kaya gözünü açtı
At yarışı camiasının üzerindeki kara bulutlar dağılmaya başladı. Ankara'daki yarışta atının altında kalarak hayatını kaybeden ünlü jokey Ömer Kaya'nın ardından beyin kanaması geçiren ağabey Remazan Kaya, yoğun bakımdan çıkmayı başardı. Yaklaşık 10 gündür uyutulan Kaya'nın gözlerini açması büyük sevinç yarattı.

YAŞAM ŞANSI ARTTI
Efsane Kafkaslı'nın sahibi olan Remazan Kaya'ya ilk kaldırıldığı hastanede doktorlar yüzde 10 yaşama şansı vermişti. Ancak İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı'nın devreye girmesi ve babasının doktorunun müdahalesi sonucu Remazan Kaya'nın yaşama şansı yüzde 50'ye yükseltildi. Şans hem Kaya'nın hem de ailesinin yüzüne güldü. Remazan Kaya gözlerini açarak hayata yeniden tutundu. Jokey Selim Kaya ile kardeşi Mehmet Kaya ve yakınlarının günlerdir hastanede süren nöbeti mutlulukla sonlandı. Sabırsızlıkla ağabeylerinden gelecek haberi bekleyen Kaya kardeşler sonunda mutlu haberi aldı.

MEVLÜT YÜKSEL
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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