Kasım’da deniz keyfi

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının ise 20 dereceyi bulduğu Bodrum'da yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Birçok kişi de güzel havanın tadını sahilde balık tutarak çıkardı. Sahildeki kafeteryalar ve restoranlar doldu. Bodrum'un yanı sıra Antalya'da da benzer manzaralar yaşandı. Sıcak havayı fırsat bilen turistler Konyaaltı sahiline koştu. Güneşli havanın önümüzdeki haftaya kadar süreceği belirtildi.