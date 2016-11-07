Kardeş acısı!

Korkunç kaza dün Antalya'da yaşandı. Motosikletiyle seyir halinde olan 23 yaşındaki Orhan Avul, bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Refüje çarparak sürüklenen Avul, ağır yaralandı. Kontrolden çıkan motosiklet 100 metre sürüklendikten sonra aynı yönde seyreden Hakan T.'nin kullandığı plastik kasa yüklü kamyonun önüne düştü. Sürücü sağlık ekiplerinehaber verdi. Olay yerine giden ekiplertalihsiz gencin hayatını kaybettiğinibelirledi. Acı haberi alan kardeşleri isesinir krizi geçirdi.
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