Kardeş acısı!

Korkunç kaza dün Antalya'da yaşandı. Motosikletiyle seyir halinde olan 23 yaşındaki Orhan Avul, bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Refüje çarparak sürüklenen Avul, ağır yaralandı. Kontrolden çıkan motosiklet 100 metre sürüklendikten sonra aynı yönde seyreden Hakan T.'nin kullandığı plastik kasa yüklü kamyonun önüne düştü. Sürücü sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan kardeşleri ise sinir krizi geçirdi.