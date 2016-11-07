  1. Genç kayıp
  2. Kardeş acısı!

Kanlı düello

Kanlı düello
Samsun'da önceki gün , 17 yaşındaki B.K., tartıştığı F.D.'yi bıçakladı. Bu sırada kadının 17 yaşındaki kızı A.D. de annesini bıçakla yaralayan gence saldırdı. Bıçakla yaraladı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan B.K. ile A.D., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan gençler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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