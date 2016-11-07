Kanlı düello

Samsun'da önceki gün , 17 yaşındaki B.K., tartıştığı F.D.'yi bıçakladı. Bu sırada kadının 17 yaşındaki kızı A.D. de annesini bıçakla yaralayan gence saldırdı. Bıçakla yaraladı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan B.K. ile A.D., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan gençler tutuklanarak cezaevine gönderildi.