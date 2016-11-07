Kandil'in B planı devrede

Doğu ve Güneydoğu'da sözde özerklik ile hendek siyaseti geri tepen HDP, Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 9 milletvekilinin tutuklanmasının ardından ilk olarak 'TBMM'den çekilmeyeceğiz' açıklaması yaptı. Ancak Kandil'den 'ayar yiyen' HDP yönetimi dün yeni bir açıklama yaptı. HDP'nin özellikle 15 Temmuz süreci sonrası PKK-FETÖ işbirliği ortaya çıkınca halktan desteğini tamamen yitirmesi terör örgütünün elebaşlarını çılgına çevirdi. HDP'nin hiçbir çağrısına kulak asmayan bölge halkı ne Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına ne de milletvekillerinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Bunun üzerine Kandil'den HDP'li vekillere 'Meclisten sokağa inip halkı tahrik edin' talimatı geldiği öğrenildi.

MAAŞLARINI ALACAKLAR

HDP Meclis Grubu ve MYK'nın aldığı karar doğrultusunda TBMM çalışmalarını durdurma kararı aldı. HDP sözcüsü Ayhan Bilgen, "Yasama organındaki çalışmalarımızı durdurmaya karar verdik" dedi. TBMM'den tam olarak çekilmedikleri için vekillikleri devam edecek olan HDP'liler maaş da alacak.

POLİSLE KAVGA EDİN

HDP'li milletvekillerinin özellikle kalabalık gruplar halindeki açıklamalar sırasında güvenlik güçleriyle sert tartışmalara girip tahrik etmeyi planladığı belirlendi. Milletvekilleri gerekirse itiş kakışlarla 'milletvekilleri darp edildi' algısı oluşturup halkla güvenlik güçlerini karşı karşıya getirecek hem de Batı'ya algı servisi yapacak.

HALKTAN SERT TEPKİ GELDİ

Başta Diyarbakır olmak üzere HDP ve PKK'dan bıkan bölge halkı HDP'lilerin 'ev ev sokak sokak dolaşacağız' açıklamasına tepki gösterdi. Bölge halkı 'Daha dün Bağlar'da bomba patlatan zihniyete kapımız kapalı. Ne yüzle gelecekler' diyerek tepki gösterdi.

SOKAK SOKAK PROVOKASYON

HDP sözcüsü Ayhan Bilgen, dün yaptığı açıklama şunları söyledi: "Yasama organındaki çalışmalarımızı durdurmaya ve bir kez daha halklarımızla buluşmaya karar verdik. Önümüzdeki günlerde ev ev, sokak sokak mahalle mahalle, köy köy, il il dolaşacağız. STK, sendika ve meslek birlikleri ve inanç gruplarıyla tartışarak önerilerini alacağız."