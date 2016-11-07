İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Menemen ve Karaburun belediyesinde çalışan işçilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 22 işçiden, aralarında itfaiyeci, şoför ve temizlikçilerin de bulunduğu 20'si gözaltına alındı.
Şüphelilerin, İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalıştığı sırada 15 Temmuz darbe girişiminin ardından işten çıkarıldıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyete götürüldü.
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