İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, HDP Eş Genel Başkanları ve bazı milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek için yapılan korsan gösterilerde, bölücü terör örgütü PKK lehine slogan atarak yollarda barikat kurup trafiğe kapatan ve taşla saldıran göstericilere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, 4-6 Kasım tarihleri boyunca müdahalede bulundu.

20'Sİ ÇOCUK 157 GÖZALTI

Esenyurt, Eyüp, Başakşehir, Beşiktaş, Tuzla, Kadıköy, Üsküdar, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Ümraniye, Zeytinburnu, Bahçelievler, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Bağcılar ilçelerinde 20'si 18 yaşından küçük toplam 157 kişiyi gözaltına alınarak haklarında işlemler yapıldı.

15 ARAÇ KUNDAKLANDI

Aynı tarihlerde Beyoğlu, Kadıköy, Sancaktepe, Bahçelievler ve Şişli ilçelerinde 15 araç kundaklandı. Beyoğlu'nda da orta refüje bırakılan şüpheli pakette parça tesirli bomba bulunarak imha edildi.

4 EL YAPIMI BOMBA, 175 MOLOTOF KOKTEYLİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan müdahaleler de polis ekipleri 4 el yapımı bomba, 175 molotof kokteyli, molotof hazırlanmakta kullanılan boş şişeler ile eldiven ve elbiseler ele geçirildi.