İstanbul'da iki yaka arası 7 dakikaya inecek

İstanbul'da köprü trafik yoğunluğunun azaltılmasına katkı sağlamak ve alternatif bir ulaşım imkanı oluşturmak üzere İstinye-Çubuklu arasında gemilerle araç ve yolcu taşımacılığı yapılacak.

Şehir Hatları Genel Müdürü Yakup Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstinye-Çubuklu arasında hizmet verecek arabalı vapur hattı çalışmalarının sürdüğünü, deneme seferlerinin yapılmasının ardından yeni yılın ilk aylarında bu hizmetin devreye gireceğini bildirdi.

İstanbul'un iki yakası arasında ulaşımdaki en büyük problemin köprülerdeki trafik yoğunluğu olduğuna dikkati çeken Güler, "İstinye-Çubuklu hattımız iki yaka arasında sahil yolları trafiğini rahatlatacak ve köprülerin yükünü hafifletecek bir arabalı vapur hattı olacaktır." dedi.

Güler, söz konusu iki lokasyonun, arkasında ciddi bir nüfusu barındırdığını, bu yeni hat ile hem sahil hem de köprü yoğunluğunun önüne geçilerek direkt İstinye-Çubuklu arasında deniz yoluyla by-pass yapılacağını söyledi.

"YILDA 1 MİLYON 700 BİN ARAÇ TAŞINACAK"

Yakup Güler, İstinye-Çubuklu hattında minimum 50 araç kapasiteli 3 arabalı vapurla seferlere başlamayı planladıklarını belirterek, "Araç sahiplerimiz 7-8 dakika içerisinde iki yaka arasında karşıdan karşıya geçmiş olacak." dedi.

Yılda 40 bin sefer yapmayı hedeflediklerini kaydeden Güler, taşımayı planladıkları araç sayısının yılda 1 milyon 700 bin, yolcu sayısının ise 2,5 milyon civarında bulunduğunu bildirdi.

Güler, vatandaşların alışması için İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattının proje bilinirliği süresinin 6 ay ila 1 yıl arasında olmasını öngördüklerini ifade ederek, "Proje tanındıktan sonra yoğun bir taleple karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Bunun örneklerini metrobüs ve Marmaray'da gördük." diye konuştu.

Söz konusu projenin çok bilinmediğini ancak hizmete başlandığında "sürpriz" gibi olacağını belirten Güler, söz konusu hatta beklenen verimliliğe ulaşılırsa benzer hatların oluşturulabileceğini söyledi.