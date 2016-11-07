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İntihar trafiği!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne çıkan Adem Ş., başına silah dayayıp intihara kalkıştı. Trafik durma noktasına geldi

İntihar trafiği!
İstanbul'da dün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bir intihar teşebbüsüne sahne oldu. 25 yaşındaki Adem Ş., köprüye gitti. Silahıyla etrafa rastgele ateş etti. Araçları durdurmaya çalıştı. Sürücüler neye uğradıklarını şaşırdı. Genç adam daha sonra köprünün demir korkuluklarına çıktı. Tabancasını çıkardı. Kafasına dayayarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri güvenlik amacıyla köprüyü çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Bu nedenle uzun araç kuyrukları oluştu. Bir saatlik çalışma sonucunda intihar etmek isteyen Adem Ş., ikna edildi. Çılgına dönen bir sürücü ise şunları söyledi: "Zaten bir pazar günümüz var. O da trafikte geçti. Saatlerdir aracın içinde bekliyoruz"
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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