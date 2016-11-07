İntihar trafiği!

İstanbul'da dün 15 Temmuz ŞehitlerKöprüsü bir intihar teşebbüsüne sahne oldu. 25 yaşındaki Adem Ş., köprüye gitti. Silahıyla etrafa rastgele ateş etti. Araçları durdurmayaçalıştı. Sürücüler neyeuğradıklarını şaşırdı.Genç adam daha sonraköprünün demirkorkuluklarına çıktı.Tabancasını çıkardı.Kafasına dayayarakintihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri güvenlik amacıyla köprüyü çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Bu nedenle uzun araçkuyrukları oluştu. Birsaatlik çalışma sonucundaintihar etmek isteyenAdem Ş., ikna edildi. Çılgına dönen bir sürücü ise şunları söyledi: "Zaten bir pazar günümüz var. O da trafikte geçti. Saatlerdir aracın içinde bekliyoruz"
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