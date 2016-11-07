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lar ücretsiz oluyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip İstanbul'da katıldığı bir hastane açılışında ların ücretsiz olması ile ilgili Sağlık Bakanı'na talimat verdiğini açıkladı. Erdoğan, kanser ilacı dahi olsa ücret alınmaması gerektiğini söyledi.

İlaçlar ücretsiz oluyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , İstanbul'daki bir özel hastanenin açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı. Burada vatandaşların artık özel hastaneden hizmet almak için servet ödemek, büyük borçların altına girmek, hatta rehin kalmak zorunda olmadığını belirten Erdoğan "Onlar artık eski Türkiye'de kaldı" dedi.

Erdoğan, "Geçen Başbakanımız ve Sağlık Bakanımızla konuştuk. Dedim ki bakın kesinlikle, kanser dahi, ları nereden gelirse gelsin, bunlardan kesinlikle ücret almamamız gerekir. Biz kalkıp denizi aşacağız, gelip derede boğulacağız. Böyle bir şey olmaz. İnsan hayatı bizim için önemli" diye konuştu.

"TÜRKİYE ŞİFA MERKEZ OLACAKTIR"
"29 şehir hastanesini tamamladığımızda, hem vatandaşlarımıza verilen hizmetin kalitesi yükselecek, hem de Türkiye bölgesinin adeta şifa merkezi olacaktır." diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Son 10 yıldır dünyada sağlık turizmi hızla gelişiyor. Hatırlayın, biz göreve geldiğimizde 14 yıl önce turizm denilince akla üç şey gelirdi. O da hava, deniz, kum. Havadan kastım güneş, buydu. Ama şimdi dünya turizminde ne varsa hepsi bizde var."

SON 3 YILDA 1 MİLYON 300 BİN HASTA TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ
"Son 3 yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin hasta derdine derman bulmak için Türkiye'ye geldi. 1 milyon 300 bin... Sağlık turizmi için 2015 yılında ülkemize gelenlerin sayısı 746 bin." bilgisini veren Erdoğan, "2019 yılına kadar tüm hastanelerimizi, şehir hastanelerimizi, açıp vatandaşlarımızın ve bölgedeki kardeşlerimizin, yurt dışına yönelik de hizmetlerimizde, hizmetine sunmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi 11:45
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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yasar yasar

HELAL OLSUN SANA ADAMIN KRALI .

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 07.11.2016 13:08
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