İki kadın terörist PKK’nın sniperleri çıktı

Tunceli'nin Ovacık İlçesinde, Aşağıtorunoba Jandarma Karakolu'na yapılan saldırı ardından PKK'lı teröristlerin peşine düşen güvenlik güçleri 22 Ekim günü, İHA ların tespit ettiği, 9 teröristi, etkisiz hale getirildi. Olayın ardından öldürülen teröristlerle ilgili çalışma yapan istihbarat birimleri, 9 teröristten birinin PKK'nın sözde "Dersim eyalet komutanlığı" olarak adlandırdığı Tunceli, Erzincan, Sivas ve Karadeniz Bölgesinin 2 Numaralı Koordinatörü Ozan Muş Kod adlı Sedat İncesu olduğunu belirledi. İki kadın teröristin ise Zilan Rojhat kod adlı İran uyruklu Zeynep Omayimilan ve Ronahi Cilo kod adlı Suzan Ağralı olduğu ve grupta sniper olarak görev yaptıkları tespit edildi.
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