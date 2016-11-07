  1. Olacaktı, oldu...

İki kadın terörist ’nın sniperleri çıktı

İki kadın terörist PKK’nın sniperleri çıktı
Tunceli'nin Ovacık İlçesinde, Aşağıtorunoba Jandarma Karakolu'na yapılan saldırı ardından 'lı teröristlerin peşine düşen güvenlik güçleri 22 Ekim günü, İHA ların tespit ettiği, 9 teröristi, etkisiz hale getirildi. Olayın ardından öldürülen teröristlerle ilgili çalışma yapan istihbarat birimleri, 9 teröristten birinin PKK'nın sözde "Dersim eyalet komutanlığı" olarak adlandırdığı , Erzincan, Sivas ve Karadeniz Bölgesinin 2 Numaralı Koordinatörü Ozan Muş Kod adlı Sedat İncesu olduğunu belirledi. İki kadın teröristin ise Zilan Rojhat kod adlı İran uyruklu ve Ronahi Cilo kod adlı olduğu ve grupta sniper olarak görev yaptıkları tespit edildi.
Etiketler: , , ,
  • 07 Kasım 2016, Pazartesi 01:07
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar