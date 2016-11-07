Hükümetten Diyarbakır saldırısına ilişkin açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Kurtulmuş, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'ın Türkiye ziyaretine ilişkin, "Münbiç konusundaki kararlılığımız dün itibarıyla Türkiye'yi ziyaret eden ABD Genelkurmay Başkanı'na açıklıkla ifade edilmiş, en baştan verilen sözler gereği, Münbiç'in bir an evvel PYD tarafından tamamıyla boşaltılmasının önemi dikkatle ifade edilmiştir." dedi.

SINIRA ASKERİ SEVKİYAT

Türkiye'nin sınır bölgesine yapılan askeri sevkiyatın sürdüğünü ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Son günlerde Türkiye'nin sınır bölgesine yapmış olduğu askeri sevkiyat, Türkiye'nin olası tedbirleri çerçevesinde atılmış olan bir adımdır. Onun için Rakka'nın, tamamı Arap olan bir kentin, Arap olmayan unsurlar tarafından ele geçirilmesi ve onlar tarafından yönetilmesinin, herhangi bir şekilde bölge barışına katkıda bulunmayacağını ifade etmek isteriz."

"PKK'NIN YÜKÜNÜ HAFİFLETME YOLUNDAKİ ÇABALARI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Kurtulmuş, Diyarbakır'daki terör saldırısını DEAŞ'ın üstlendiği iddiasının hatırlatılması üzerine, "Daha olayın dumanları tüterken, bombaların dumanları çıkarken, uluslararası bir haber ajansının bu meseleyi PKK'nın üzerinden alıp, PKK'nın yükünü hafifletme yolundaki çabalarını da anlamak mümkün değildir." dedi.

"HDP'li AKDOĞAN TUTUKLANDI"

Kurtulmuş, ifade vermeye gitmeyen HDP'lilere yönelik operasyona ilişkin, firari durumdaki 3 milletvekilinden HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın Hakkari girişinde polisler tarafından yakalandığını, firari milletvekili sayısının ikiye düştüğünü bildirdi.



"ORTADA SİYASETEN OLAN HERHANGİ BİR ŞEY YOKTUR"

HDP'li bazı milletvekillerinin tutuklanmasına ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu, anayasaya uygundur. Hatta yapılan değişiklikle ortaya konulan anayasanın emrinin gereğidir. İlgili mahkemeler bunları yapmıştır. Ne karar verirler, siyasetin, bizim bileceğimiz, karışacağımız bir iş değil. Ortada siyaseten olan herhangi bir şey yoktur. Yakalanma süreci de, tutuklanma süreci ve bundan sonraki süreç de bütünüyle, yüzde 100 hukuki bir süreçtir. Dolayısıyla bu hukuki süreçlere herkesin saygı göstermesini temenni ederiz."



"BÖYLE BİR BİLDİRİYİ YAZACAK ZEMİNİ BULAMAYACAKLARDI"

CHP'nin Parti Meclisi bildirgesine ilişkin soruya Kurtulmuş, "Neredeyse ölümün kıyısından dönmüş bir siyasi heyete, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, 'Bu örgütlerle işbirliği halinde hareket ediyorsunuz.' demek, haksızlıkların en büyüğü olsa gerek. Eğer 15 Temmuz akşamı bu hain çete mensupları kendi amaçlarına ulaşmış olsalardı, Cumhurbaşkanımız, belki bizler hayatta olmayacaktık ama Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'li arkadaşlarımız da bilsinler ki onlar da böyle bir bildiriyi yazacak zemini bulamayacaklardı." yanıtını verdi.