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Hodri meydan

Hodri meydan
Samsunlu emekli matematik öğretmeni Aydın Cerit, özellikle asal sayılar üzerine yaptığı çalışmalar ve sayılar ile ilgili projelerine dikkat çekmek için ödüllü 2 matematik sorusu hazırladı. Cerit, 2 soruyu çözüp 5 Aralık 2016 saat 18.00'a kadar Samsun Öğretmen Evi'ne gelerek kendisine ulaştıran ilk kişiye 93 ay süresince emekli maaşını vereceğini ve öğle yemeği ikram edeceğini söyledi. Yıllardır asal sayılarla ilgili önemli çalışmalar yaptığını belirten Aydın Cerit "Çalışmaların üstün bir teknolojiye dönüştürülebileceğine ikna etmek için böyle bir şey yaptım. Hazırladığım bu iki soruyu belirttiğim zamana kadar çözüp bana getiren ilk kişiye bu iki ödülü vereceğim. Cumhuriyetimizin ilanının 93'üncü yıl dönümü anısına ödülü de 93 ay olarak belirledim" dedi.
  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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