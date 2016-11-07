Hodri meydan

Samsunlu emekli matematik öğretmeni Aydın Cerit, özellikle asal sayılar üzerine yaptığı çalışmalar ve sayılar ile ilgili projelerine dikkat çekmek için ödüllü 2 matematik sorusu hazırladı. Cerit, 2 soruyuçözüp 5 Aralık 2016saat 18.00'a kadar SamsunÖğretmen Evi'ne gelerek kendisineulaştıran ilk kişiye 93ay süresince emekli maaşınıvereceğini ve öğle yemeğiikram edeceğini söyledi. Yıllardır asal sayılarla ilgili önemli çalışmalar yaptığını belirten Aydın Cerit "Çalışmaların üstün bir teknolojiye dönüştürülebileceğine ikna etmek için böyle bir şey yaptım. Hazırladığım bu iki soruyu belirttiğim zamana kadar çözüp bana getiren ilk kişiye bu iki ödülü vereceğim. Cumhuriyetimizin ilanının 93'üncü yıl dönümü anısına ödülü de 93 ay olarak belirledim" dedi.
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