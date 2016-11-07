Hesabını verirsiniz

Bayburt'a 6 bakanla birlikte çıkarma yapan Başbakan Binali Yıldırım, 159 milyon liraya mal olan 17 tesisin temel atma ve açılışında konuştu:



Siz bize sahap oldunuz, biz de size sahap olacağız. Bugün Bayburt'a elimiz boş gelmedik.17 tesis açıyoruz,17 tane de yeni tesisin temelini atıyoruz. AK Parti iktidara gelmeden önce Bayburt Bayburt olalı hizmet görmedi. Ama şimdi ise Bayburt Bayburt olalı böyle hizmet görmedi diyorsunuz.



HDP Meclis'te halka hizmet etmiyor, teröre destek veriyor. Mahkeme çağırdığında meydan okuyup "gelmeyiz" dediniz. Hukuk herkes için lazım. Herkes hukukun önünde eşit. O halde kuzu kuzu gideceksin. Yoksa olanlardan şikayet etmeyeceksin.



Şimdi de Meclis'e 'gelmeyeceğiz' diyorlar. Zaten ara sıra geliyorlar. Siz milli iradeyi tanımazsanız millet de gereğini yapar. Yol yakınken bu yanlıştan dönün. Gelin Meclis'e her şeyi söyleyin. Milletin seçtiklerinin görevi millete hizmet etmektir. Hukuk devletinde yanlış yapan hesabını sonuna kadar verir.



Milletin dişinden tırnağından artığı vergileri terör örgütlerine gönderenler, bunun karşılığını görecekler. Başka çaresi yok. Önümüzde önemli bir gündem var. Anayasa değişikliği ile Türkiye'yi güçlü iktidar ve güçlü cumhurbaşkanlığı ile yola devam edeceğiz.



