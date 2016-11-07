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Firari 'li vekil yakalandı!

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, ifade vermeye gitmeyen 'lilere yönelik operasyona ilişkin, firari durumdaki 3 milletvekilinden HDP Hakkari Milletvekili Akdoğan'ın, Hakkari'de yakalandığını bildirdi.

Firari HDPli vekil yakalandı!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, ifade vermeye gitmeyen 'lilere yönelik operasyona ilişkin, firari durumdaki 3 milletvekilinden HDP Hakkari Milletvekili 'ın Hakkari girişinde polisler tarafından yakalandığını, firari milletvekili sayısının ikiye düştüğünü bildirdi.

"ORTADA SİYASETEN OLAN HERHANGİ BİR ŞEY YOKTUR"
HDP'li bazı milletvekillerinin tutuklanmasına ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu, anayasaya uygundur. Hatta yapılan değişiklikle ortaya konulan anayasanın emrinin gereğidir. İlgili mahkemeler bunları yapmıştır. Ne karar verirler, siyasetin, bizim bileceğimiz, karışacağımız bir iş değil. Ortada siyaseten olan herhangi bir şey yoktur. Yakalanma süreci de, tutuklanma süreci ve bundan sonraki süreç de bütünüyle, yüzde 100 hukuki bir süreçtir. Dolayısıyla bu hukuki süreçlere herkesin saygı göstermesini temenni ederiz."
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi 13:28
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