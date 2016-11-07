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'li eylemciler 2 kişiyi vurdu!

'da, 'li milletvekillerinin tutuklanmalarını protesto eylemine tepki gösteren 2 kişi, göstericiler tarafından açılan ateşle yaralandı.

HDPli eylemciler 2 kişiyi vurdu!
'da 'li milletvekillerin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla izinsiz gösteri yapan bir gruba tepki gösteren iki vatandaş, gruptan açılan ateş sonucu yaralandı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda ateş açan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece Bağcılar'da 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, HDP Eş Genel Başkanları ve bazı milletvekillerinin tutuklanmasını protesto eden bir grup eylemci Bağcılar'da izinsiz gösteri yaptı. Yapılan izinsiz gösteriler esnasında grubun çevreye zarar vermesi üzerine yoldan geçen 2 vatandaş gruba tepki gösterdi. Bunun üzerine çıkan tartışmanın ardından eylem yapan gruptan av tüfeğiyle açılan ateş sonucu H.İ.G. ve H.D. isimli 2 vatandaş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda vatandaşları silahla yaraladığı tespit edilen A.B. (20) ve M.D. (15) isimli şahıslar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. A.B., İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınırken, M.D. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi 17:52
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cevapla 07.11.2016 18:37
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