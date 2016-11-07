Hatlar karıştı

Polisin ‘Dur’ uyarısına aldırmayan 2 kişi geçtiğimiz gece Atatürk Havalimanı’nı birbirine kattı. Şüphelilerin canlı bomba olma intimaline karşı, havalimanında güvenlik önlemi alındı. 2 saat sonra yakalanan zanlıların terörle bağlantıları olmadığı anlaşıldı.
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda önceki gece hareketli saatler yaşandı! 2 şüpheli saat 00.30 sıralarında havalimanı girişinde bulunan uygulama noktasına geldi. Polisler, zanlıların kullandığı motosiklette inceleme yapmak istedi. Ancak şüpheliler, polisin "Dur"ihtarını dinlemedi. Motosikletle havalimanı istikametinde ilerlemeye devam etti. Bunun üzerine hemen harekete geçildi! Zanlıların"canlı bomba" olma ihtimali üzerinehavalimanında geniş güvenlik önlemlerialındı. Havalimanına tüm giriş ve çıkışlarkapatıldı! Güvenlik güçleri de 2 şüphelinin peşine takıldı. Şüphelilerden biri havaya ateş açılarak, diğeri de yaşanan kovalamaca sonucu 2 saat sonra yakalandı.
DOSYASI KABARIK ÇIKTI...
Yapılan incelemede alkollü oldukları ve terörle bağlantısı olmadığı belirlenen şüphelilerin 22 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed H.H. ve hırsızlık suçundan 5 kaydı bulunan Mecnun K. olduğunu anlaşıldı. Şüphelilerin terk ettiği motosiklette de Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Aracın selesinden bıçak ve elektroşok cihazı çıktı. İki şüphelinin sabah saatlerine kadar ifadesi alındı. İfadelerinin ardından da Bakırköy Adalet Sarayı'na yollandı. Bu sırada basın mensuplarının 'Neden böyle bir şey yaptınız?' sorusuna, şüphelilerden birisi 'Biz bir şey yapmadık ki' diyerek yanıtladı. Yaşanan olayın ardından Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Atatürk Havalimanı çıkışlı uçuşlarımız devam etmektedir' ifadesini kullandı.
EVİNDE ARAMA YAPILDI
Şüphelilerden Suriye uyruklu Muhammed H.H.'nin evinde polis ekipleri arama yaptı. Muhammed H.H.'nin nezaretinde yapılan arama yaklaşık 1 saat sürdü. Arama sırasında Özel Harekat Polisleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Şüpheli, aramanın ardından Bakırköy Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip yeniden Atatürk Havalimanı Polis Merkezi'ne götürüldü.
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