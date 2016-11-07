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Hatay'a 4 top mermisi düştü!

Esed rejiminin Cebel Ekrad ve Türkmendağı'na yönelik saldırıları esnasında Hatay'ın Yayladağı ilçesine 4 top mermisi düştü.

Hataya 4 top mermisi düştü!

Hatay'ın Yayladağı ilçesi kırsal alanına, Suriye'den atılan 4 top mermisi düştü.

Alınan bilgiye göre, Esed rejiminin Cebel Ekrad ve Türkmendağı'na yönelik saldırıları devam ediyor.

Saldırılar nedeniyle Esed rejimine ait noktadan atıldığı tespit edilen 4 top mermisi, Yayladağı ilçesi Belengöz Karakolu yakınlarındaki kırsal alana düştü.

Can kaybının olmadığı olayla ilgili sınır birlikleri top mermisinin geldiği noktaya misliyle karşılık verdi.
  • 07 Kasım 2016, Pazartesi 14:08
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