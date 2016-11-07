Hatay'a 4 top mermisi düştü!

Hatay'ın Yayladağı ilçesi kırsal alanına, Suriye'den atılan 4 top mermisi düştü.
Alınan bilgiye göre, Esed rejiminin Cebel Ekrad ve Türkmendağı'na yönelik saldırıları devam ediyor.
Saldırılar nedeniyle Esed rejimine ait noktadan atıldığı tespit edilen 4 top mermisi, Yayladağı ilçesi Belengöz Karakolu yakınlarındaki kırsal alana düştü.
Can kaybının olmadığı olayla ilgili sınır birlikleri top mermisinin geldiği noktaya misliyle karşılık verdi.
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