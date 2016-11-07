Guguk değil hukuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fahri Doktora töreninde konuştu. Sıcak gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Batı dünyasına da sert ve net mesajlar yolladı:



HDP dokunulmazlığı tahrik unsuru yaptı. Devlete, millete, hukuka meydan okuyan bu densizlerin amacı Türkiye'yi uluslararası zor durumda bırakmak sıkıştırmaktır. Ancak açık söylüyorum. Uluslararası bu saldırılardan en ufak bir korkum, endişem yoktur.



Artık ülkemizin geleceği için ne gerekiyorsa biz onu yaparız. Gezi'de, 17-25 emniyet yargı darbe girişiminde ölçümüz yine buydu. PKK çukur eylemlerini başlattığında devletin milletin bekası halkın can güvenliği için ne gerekiyorsa biz yine onu yaptık.



Hem içeride, hem dışarıda mücadelemizi sürdürüyoruz. Taviz vermeye niyetimiz yok. Bu PKK, PYD, DHKP C olabilir, DEAŞ olabilir fark etmez.



Şimdi gelip buralarda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Sonra burada gelip yargıya müdahale etmeye çalışıyorlar. Biz size bir şeyler söyleyince "Burası hukuk devleti. Müdahale edemeyiz" falan filan... Sizinki hukuk da bizimki guguk mu? Ya burası hukuk devleti.



Hukukun usulü bellidir. İfade vermeye gitmezsen zorla götürülürsün. Yapılan işlemlerin adı işte budur. Kimse yargının tarafsızlığına bağımsızlığına yargı sürecinde baskı yapamaz müdahale edemez. Buna benim de hakkım yoktur. Kimse yargıya 'seni tanımıyorum' diyemez.



Bakın koskoca İstanbul'un belediye başkanıydım. Bizim hakkımızda bir karar verdiler. Kuzu kuzu gittik Pınarhisar'da yattık. İfade vermek üzere gözaltına alınan ve tutuklanan milletvekilleriyle ilgili batı ülkelerinden gelen tepkileri hep birlikte gördük görüyoruz. Rahatsız olanlar mı, kaygılı olanlar mı, hatta derinden kaygı duyanlar mı ararsınız... Türkiye'nin demokrasiden uzaklaştığını, hoş görülebilir seviyenin ötesine geçtiğimizi söyleyen mi ararsınız daha neler neler. Siyaseti böyle söyler de medyası geri kalır mı? Onlar da döşenmişler.



Türkiye terör örgütüne karşı pek çok batı ülkesinin 2 Dünya savaşından bu yana görmediği yaşamadığı çapta bir mücadele verdi. Ve bu örgütlerin hepsinin elindeki silahlar batının silahları. Ya siz kimi kandırıyorsunuz? Bunları siz veriyorsunuz bunlara.



BELÇİKA AKLINI NEYLE YEDİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Belçika mahkemesi PKK'nın eylemlerini terör suçu değil de silahlı mücadele kapsamında gördüğünü ifade etmiş. Bunların ben aklını neyle yediklerini bilemiyorum. Üst düzey tüm yöneticilerinin Avrupa'da cirit attığı PKK'nın nasıl bu kadar rahat ettiğini biz de böylece anlamış olduk.



Batı dünyası bir süredir kendi eliyle kendi sonunu hazırlayacak uygulamalar içerisindedir. Bumerang gibi dönecek bir gün onları da vuracak. Terör karşısındaki ilkesiz, ikircikli, riyakar tutumu bu sonucu getirir.