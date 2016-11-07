  1. Almallar!
  2. Tuncel tutuklandı

Gerçeklere

Kraliçe’ye bağlı olan , Diyarbakır’daki kanlı saldırıyı DEAŞ’ın yaptığını söyledi! ’yı aklamaya yeltendi. Ancak hainlerin kalleş kolu , bombayı üstlendi!

Gerçeklere ReuTERS
Terör örgütü 'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin vekilleri tutuklandı. Tam bu sırada PKK, Diyarbakır Bağlar'da bombalı araçla saldırdı. Kanlı saldırıda 2 polis şehit düşerken, 9 kişi de hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi yaralandı. Bu sırada İngiltere Kraliçesi Elizabeth'e bağlı olan Haber Ajansı, saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın yaptığını açıkladı. Yani başka bir kanlı örgüt üzerinden PKK'yı aklamaya çalıştı. Ancak Diyarbakır Valiliği, teröristlerin telsiz itiraflarıyla bunu iki kez yalanladı.

ADINI BİLE AÇIKLADILAR!
Valilikten yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında yapılan üç ayrı telsiz konuşmasında saldırının Kemal kod adlı terörist tarafından 3 ton patlayıcı kullanılarak yapıldığı ortaya çıkarıldı" ifadesi kullanıldı. Dün de saldırıyı düzenleyen Kemal kod adlı terörist Hejar Çelik'in fotoğrafı yayınlandı. İngilizler'i dün ise aklamaya çalıştığı PKK yalanladı. PKK'nın hain yapılanmasından olan , saldırıyı üstlendi. Yaşanan gelişmelerin ardından Avrupa basınının ve çanakçılarının yalanı ise bir kez daha ortaya çıktı.


Hainler, Diyarbakır'ı kana buladı. Vatandaşlar, terör örgütü PKK ile uzantılarına lanet yağdırdı. O kalleş saldırıyı düzenleyen PKK'lı teröristin fotoğrafı da ortaya çıktı.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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