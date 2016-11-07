Gerçeklere ReuTERS

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin vekilleri tutuklandı. Tam bu sırada PKK, Diyarbakır Bağlar'da bombalı araçla saldırdı. Kanlı saldırıda 2 polis şehit düşerken, 9 kişi de hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi yaralandı. Bu sırada İngiltere Kraliçesi Elizabeth'e bağlı olan Reuters Haber Ajansı, saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın yaptığını açıkladı. Yani başka bir kanlı örgüt üzerinden PKK'yı aklamaya çalıştı. Ancak Diyarbakır Valiliği, teröristlerin telsiz itiraflarıyla bunu iki kez yalanladı.
ADINI BİLE AÇIKLADILAR!
Valilikten yapılan açıklamada, "Bölücüterör örgütü PKK mensuplarıarasında yapılan üç ayrı telsizkonuşmasında saldırının Kemalkod adlı terörist tarafından 3 tonpatlayıcı kullanılarak yapıldığıortaya çıkarıldı" ifadesi kullanıldı.Dün de saldırıyı düzenleyen Kemalkod adlı terörist Hejar Çelik'infotoğrafı yayınlandı. İngilizler'idün ise aklamaya çalıştığıPKK yalanladı. PKK'nın hainyapılanmasından olan TAK,saldırıyı üstlendi. Yaşanangelişmelerin ardından Avrupabasınının ve çanakçılarının yalanıise bir kez daha ortaya çıktı.
Hainler, Diyarbakır'ı kana buladı. Vatandaşlar, terör örgütü PKK ile uzantılarına lanet yağdırdı. O kalleş saldırıyı düzenleyen PKK'lı teröristin fotoğrafı da ortaya çıktı.
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