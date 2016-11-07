  1. Öldürmeyen acı güçlendirdi!
  2. Kanlı düello

Genç kayıp

Genç kayıp
Sivas'ta önceki gün üniversite öğrencisi Kerim Keskin, 19 yaşındaki Kezban Şahin ile bir süre bankta oturdu. Yurda dönmek için ayağa kalkan Keskin, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Keskin'in kalp krizi geçirmiş olabileceği ifade edildi. Olay sırasında gencin yanında bulunan Kezban Şahin ise ifadesi alınmak üzere Suşehri Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar