Genç kayıp

Sivas'ta önceki gün üniversite öğrencisi Kerim Keskin, 19 yaşındaki Kezban Şahin ile bir süre bankta oturdu. Yurda dönmek için ayağa kalkan Keskin, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Keskin'in kalp krizi geçirmiş olabileceği ifade edildi. Olay sırasında gencin yanında bulunan Kezban Şahin ise ifadesi alınmak üzere Suşehri Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.