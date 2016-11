Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in 40 talebesinden biri olan örgütün üst düzey isminin, 2010 yılında düzenlediği bir mahrem toplantıda, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi planının şifrelerini verdiği ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir örgüt imamının evinde yapılan aramada CD ele geçirildi. Örgütün Ege bölgesinin büyük imamlarından birinin alt kademedeki imamlara yaptığı konuşma ve sohbetin yer aldığı 5,5 saatlik CD'nin ele geçirildiği şüpheli itirafçı oldu. İtirafçı, FETÖ'nün hedefinin önce Türkiye'yi daha sonra da dünyayı ele geçirmek olduğunu vurguladı.

Yıllarca devletin tüm kurumlarına sızan, kumpas soruşturma ve davalara imza atan FETÖ'nün 6 yıl önce, üst düzey imamların yer aldığı dar kapsamlı bir toplantıda, 15 Temmuz'u konuştuğu anlaşıldı. Ergenekon davası ile Türkiye'yi ele geçirme projesinin hayata geçirildiği belirtilen sohbette, operasyonların başarılı olmaması durumunda ise bunun kanlı bir darbeyle gerçekleştirileceği anlatılıyor. Darbeyi yapacak kişinin ise Fetullah Gülen'in yardımcısı olduğu anlatılan ve "kahtani" diye bahsedilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki bir komutan ve ona bağlı olan özel bir yapı olduğu kaydediliyor.Üst düzeyin imamın sohbette yaptığı konuşmanın önemli kısımları şöyle: "Ahir zamanda Yecüc ve Mecüc yeryüzünü istila edecektir. Bu istilaya karşı yeryüzünde sıkıştırılan Müslümanlar Hur dağına kaçacaklar. Sonra Cenab-ı Hakk, gökten göndereceği kartalların atacağı taşlarla yeryüzündeki Yecüc ve Mecüc'ü helak edecek. Gökteki kartallar bildiğiniz kartallar değildir. O ordumuzun hava gücüdür, bu hadiselerde çok etkilidir ve temizlik yapacak. Bir gün gelecek kahraman ordu dizgini eline alacak. Bir gün gelecek ordu deccaliyetin şerrinden kendini kurtaracak. Kemalizm'den yani. İşte şimdi o süreç başlamıştır. Ergenekon'la ordu temizlenecek. O kartal kahtanidir arkadaşlar, o kartal köprüyü birbirine bağlayacak, insanları hocaefendiye kavuşturacak. 20 sene içerisinde de bütün dünyadaki fetihleri tamamlayacak.""Beyin kadrosunda en üstte divanda 25 kişilik 11'ler 7'ler 4'ler ve 3'ler olmak üzere 25 kişilik kadro vardır. Şu anda Kabe'nin sahibi, Mekke'nin sahibi Kabe'de değil arkadaşlar Türkiye'de... Manevi derecesi hocaefendinin sağ koludur. Haftada bir ravzaya giderler, Allah resulünün huzurunda gündem açılır, hutbe paket program olarak...hocaefendi verir. Hocaefendi Ziya'ya verir ona ait olan kısımları ve 'bu işleri bu hafta hallet' der. Şimdi Ziya ne yapıyor? Siz zannediyor musunuz ki bu Ergenekon meselesi 3 tane savcı, 5 tane hakim işi, alakası yok. Onlar Ziya'nın.....kullandıkları.""2008'de asrın davası Ergenekon ile Ashab-ı Keyf mağaradan çıkıp şehre inmiştir. Bir devir kapanmış bir devir açılmıştır. İşte açıktan tebligat ve galibiyet döneminin başlangıç dönemi 2008'dir. Ergenekon davası ile süreç başlamıştır. 2011-2012 yılına kadar Türkiye göreceksiniz kendini toparlayacak. 2012 yılı Türkiye ağacının yaprak ve çiçek açma dönemi, yaprağını ve çiçeğini açacak 2015'de meyveler çıkacak ama meyveler daha ham, meyveler 2017'de yenir hale gelecek. 2017'ye varmadan iş tamamlanacak. Tabii bu iş siyasette götürülürse Kahtani ön planda görünmez. Kahtaninin vazifeleri sokakları temizleyecek, pazarları temizleyecek, çarşıları temizleyecek, eğitim sitemini değiştirecek. Öyle bir şeye gelecekki ilkokula ve anaokula vereceksin çocuğunuzu, üniversiteden çıkarken molla mühendis, molla doktor olarak çıkacak, ayrı bir mektebe gitmesine gerek kalmayacak, sitemi değiştirecek. Her şey temizlenecek."Sohbette, devleti ele geçirme sürecinin kanlı olacağı mesajı da veriliyor. Sohbette şu ifadeler kullanılıyor: "Şimdi ele alacağımız konu biraz özel bir konu, umumi toplantılarda bahsetmediğimiz bir konu. Mahremin daha ötesinde bir mahrem diyebilirim, siz bunu dinleyeceksiniz, not almak yok, unutacaksınız. Vakti gelince hadiseleri cereyan ederken hadiseleri seyrederken anlatılanlarla hadiseleri örtüştürürsünüz...""Hocaefendi 1971'de Buca'da 7 katlı bir dersanede bizleri ziyarete geldiler. Oturur oturmaz da keramet gösterdiler. Birkaç kişiydik. 71 ile alakalı bir takım hadiselerden bahsetti. Ağzından kaçırdığı rakam 1981 oldu. 'Ülkeye 30, 40, 50, 60 senede şeriat gelse öpüp başıma koyacağım. Ama 81 yılında bu ülkeye bu güzel günlerin, baharın gelebilmesi için bir takım şartlar gerekir, şartlar yerini bulursa çıkar, bulmazsa bir sonraki rakama teyit olur."Sohbette, darbeyi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli "Kahtani"nin yapacağı belirtiliyor. İşte kahtaninin anlatıldığı bölümler: "Şu an ordunun dışında, ordu içerisinde deşifre olunca atmasınlar diye kendisi istifa etti. Şimdi arkadaşımız aynı makamda o aktifte Allaha şükür daha kendisi deşifre olmadı, kimseyle görüşmez, İzmir'deydi. Şimdi tayini Ankara'ya çıktı. Biz buradayken bir vesile ile tanıştık. 'Biz en mahrem yerlere dahi gireriz, bizi görmezler, dinleriz. Ondan sonra götüreceğimiz yere götürürüz. Onu da anlayamıyorlar, kim bu adamlar diyorlar, kayıtları yapan kim diyorlar, bir bilsek bir bulsak diyorlar" dedi. Şimdi Yaşar Büyükanıt'ı dinlemiş. Onlar zannediyor hocaefendi Amerika'da oturuyor. Reha Muhtar, 'hocaefendi sizin istihbaratınız var mı?' diye sormuş. Hocaefendi, 'Reha Bey benim her türlü istihbaratım var' dedi. Ama adam sormadı ki bunlar nedir diye? Şubat Soğuğu'nda cümleler çok önemli mesaj veriyor, santral bir kişi değildir, bu bir şahsı manevidir, evet santral Ziya'dır. Bir kişidir ama bir kişiyle bu işler olmaz, bu ekiple olur. Ziya'nın istihbaratı orduda iki var, emniyette iki var, ciede iki var ve Ziya şu anda saç ayağını kurmuş durumda. Ve Tayyip de onun Ziya olduğunu bilmez, Fetullah'ın adamı olduğunu bilmez. Ama meğer Dolmabahçe'de orada Ziya verdi götürdü dosyaları. "Bu yüzbaşılar Ziya'nın yardımcısı olduğuna g öre kendisi yüksek. Ziya, kahtanidir. O Hava Kuvetlerinde tim komutanı. O zamanla çıkar yani icratı ile anlarsınız sonra kim olduğunu. Yağmurdan sonrada ne oldu? Ziya'yı almadı. Ziya da almadığını anladığı için statüsünü değiştirdi. Ziya'dan çekiniyorlar.FETÖ'nün dünyayı ele geçirme planı da sohbette konuşulmuş: "Hocaefendiye 'ben bu Kahtaniyi çok merak ediyorum' dedim. Hocaefendi, 'onun yapacağı işler normal yurdun talebesinin yapacağı işler değil, o asker olacak ve temizlik yapacak' dedi. 2008'de de 'Kahtani şu anda masabaşı, Türkiye'de asrın davasını o takip ediyor' dedi. Kahtaninin birinci vazifesi Türkiye'dir. Türkiye'de bu işleri belli bir kademeye belli bir seviyeye getirirken ilk yapacağı icraat Türkiye. Sonra Orta Asya ülkeleri ile birleşecektir. Sonra İslam alemi, sonra bütün Hristiyan ülkeler dize getirilecek, en son adım bütün ülkeler fethedilecek... Hocaefendinin en son gideceği yer Çin olacak. Çünkü hocaefendi makamı zırhlı olduğu için o ülkenin yeşermesi için oraya ayak basması gerekiyor. Üç tane Fetullah Gülen vardı. İzmir'e kadar birinci. Şu an ikinci Gülen dönemi yaşanıyor. Ne zamana kadar Çin'in fethine kadar. 2008-2028 arası. Üçüncü ise Çin ile olan savaştan sonra dünyada Çin'in de işi bitecek, 2028'de Çine gidecek. 2029'da silahla öldürülecek şehit olacak çünkü vazifesini yapmış ve bitirmiş olacak."

DİZİLERLE MESAJ

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in dizilerle verdiği mesajlar da sohbette anlatılmış! İşte sohbetteki o bölümler: "Bundan sonrada hadise nasıl cereyan edecek? Bununla ilgili hocaefendi dizilerde üstü kapalı mesajlarını veriyor. Şubat Soğuğu'nda, Yağmurdan Sonra'da, Tek Türkiye'de, Kollama'da aktardı. Kahtani dediğimiz adam ismi başka. Türkiye'de şimdi o vazifede. Kahtani mehdiden aşağı değildir. Kahtani iş başına geçtiği zaman 20 sene içerisinde bütün dünyadaki fetihleri tamamlayacak. Kahtani'nin kulakları deliktir, istihbaratçı olduğunu söylüyor..."



ORTALIĞI KAN GÖTÜRÜR

"En mühim şart sizin performansınızdır. Arkadaşlar maalesef biz hocaefendinin istediği performansı bugüne kadar sergileyemedik... 1980 yılında hocaefendi 'neredesin', 'sen' ve 'kahraman' isimli üç tane ayrı ayrı yazı yazıyor. Birleştirdiğiniz zaman ne çıkıyor? Neredesin sen kahraman? O beklenen zat. Mutlaka gelecek o güzel günler ama ilk etapta ilk senede tahakkuk etmiyor. 81'de tahakkuk etmedi, 93'e sarktı. 93'te de çıkmadı. Hocaefendinin Fatiha tefsiri yaparken söylediği bir rakam vardı. 'İnşallah 2000 yılı Türkiye için çok parlak bir devrin başlayacağı bir yıl olacak' dedi. 2000 yılında da olmadı. Ondan sonraki rakam için ben Ali İhsan abinin yanına gitmiştim. 'Artık bu işin uzama tahammülü kalmadı kardeşim. En kısa zamanda bu iş tahakkuk edecek süreç başlayacak. Ve onlar bu işi planlı, kanlı ve sancılı düşünüyorlar' dedi. Bakın bir bebeğin bile doğması böyle büyük bir sancı gerektiriyorsa doğacak olan bir bebek değildir. İslam bebeği doğacak. Eğer Allah bu işi sancılı takdir ettiyse bu sancı çok büyük olur, ortalığı kan götürür. Özal'ın açtığı barajlar kanla dolar."



Kaynak: Yeni Şafak