Emre Taner bilgi verecek

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, bu hafta eski Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, iş adamı Galip Öztürk, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Arif Çetin, eski Emniyet Müdürü Cevdet Saral, eski MİT Müsteşarı Emre Taner, Zonguldak Emniyet Müdürü Osman Ak'ın bilgisine başvuracak. Komisyon, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, eski Cumhurbaşkanları Sezer ve Gül, eski başbakanlar Davutoğlu, Yılmaz ve Çiller'e kaç yazılı soru gönderileceğini netleştirecek.
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