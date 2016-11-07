Emniyet provokasyona izin vermedi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 3-4 Kasım tarihlerinde HDP eş genel başkanları ve bazı milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla il genelinde izinsiz gösterilerde terör örgütü lehine yasa dışı slogan atılması, barikat kurularak bazı yolların trafiğe kapatılması ve taşlı saldırı yapılması üzerine gruplara polis ekiplerince müdahale edildiği aktarıldı.

Açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"4-6 Kasım tarihleri arasında da Esenyurt, Eyüp, Başakşehir, Beşiktaş, Tuzla, Kadıköy, Üsküdar, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Ümraniye, Zeytinburnu, Bahçelievler, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Bağcılar ilçelerinde söz konusu olayların devam etmiş, 20'si 18 yaşından küçük olmak üzere 157 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Belirtilen tarihlerde Beyoğlu, Kadıköy, Sancaktepe, Bahçelievler ve Şişli ilçelerinde 15 araç kundaklanmış, Beyoğlu'nda orta refüje bırakılan 1 şüpheli paket uzman ekiplerce incelenmiş ve parça tesirli bomba olduğu tespit edilerek imha edilmiştir."

Bu tarihlerde meydana gelen izinsiz gösteri ve eylemlerde 175 molotof kokteyli, 4 el yapımı bomba, molotof kokteyli hazırlamakta kullanılan çok sayıda boş şişe, eldiven ve elbiseler ele geçirildiği kaydedildi.