  1. Terör örgütü PKK'ya büyük darbe

'da yakalanan bakın kim çıktı

’ın bomba uzmanı olduğu belirlenen ve bomba eğitimi aldığını itiraf eden Irak uyruklu Ahmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığda yakalanan terörist bakın kim çıktı

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin yürüttüğü soruşturması kapsamında 28 Ekim'de gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

BOMBA UZMANI ÇIKTI
Tutuklanan şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda DEAŞ'ın bombacısı olduğu tespit edilen şüpheli Ahmet K.'nin 'da olduğu belirlenmişti. Bunun üzerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'yle koordineli olarak merkez Aksaray Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, Ahmet K., yakalanarak gözaltına alınmıştı. Bomba yapımında ve araçlara bomba yerleştirmede uzman olduğu ortaya çıkan zanlı, bunun eğitimini Suriye ve Irak'ta DEAŞ'tan aldığını itiraf etti. Ahmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi 18:27
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