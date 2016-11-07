Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında 28 Ekim'de gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

BOMBA UZMANI ÇIKTI

Tutuklanan şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda DEAŞ'ın bombacısı olduğu tespit edilen şüpheli Ahmet K.'nin Elazığ'da olduğu belirlenmişti. Bunun üzerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'yle koordineli olarak merkez Aksaray Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, Ahmet K., yakalanarak gözaltına alınmıştı. Bomba yapımında ve araçlara bomba yerleştirmede uzman olduğu ortaya çıkan zanlı, bunun eğitimini Suriye ve Irak'ta DEAŞ'tan aldığını itiraf etti. Ahmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.