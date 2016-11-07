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sında 10 gözaltı

'da 2'si polis 11 kişinin şehit olduğu bombalı araç sıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Hain saldırıda 10 gözaltı!

'ın ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen yla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesinde Aydın Arslan Bulvarı'nda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasına yakın bir noktada 4 Kasım sabahı PKK'lı teröristlerce bomba yüklü minibüsün infilak ettirildiği, 2 polis memurunun şehit olduğu, 9 kişinin yaşamını yitirdiği 100'ü aşkın kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince Diyarbakır ve bazı illerde düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi 13:05
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