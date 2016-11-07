Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine hız verdi

İçişleri Bakanlığınca KHK ile görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, asfalt, temizlik ve altyapı çalışmalarına hız verdi.

DBP'li belediye başkanı Gültan Kışanak'ın tutuklanmasının ardından Kaymakam Cumali Atilla'nın göreve başlamasıyla, Diyarbakır'da cadde ve sokaklar her gün temizlenmeye, caddeler de asfaltlanmaya başladı.

Merkez Yenişehir ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde esnaf Mahmut Balık, büyükşehir belediyesine görevlendirilen Atilla'nın, Diyarbakır için güzel hizmetler yapacağını söyledi.

Kentin yıllardır hizmete hasret kaldığını belirten Balık, şunları kaydetti:

"Bu çalışmaları gördüğümüzde seviniyoruz. Çünkü bu memleketin güzellikleri hak ettiğini düşünüyorum. Bu memleket için herkes sağduyulu olsun. Diyarbakır'da bazı yanlışlar yapıldı. Siyasi olarak insanlarımız yanlış yönlendirildi. Bu yanlışlardan dolayı bazı gerçekler görülmedi. Yanlışlardan dönmenin zamanının geldiğini düşünüyorum. Bu çalışmalar doğruları görmeye vesile olacaktır."

"CADDELERİMİZ BERBAT BİR HALDEYDİ"

Erkan Ayaydın ise görevlendirilen Cumali Atilla için hayırlı olması temennisinde bulunarak, daha önce hizmetlerin yeterli düzeyde verilmediğini söyledi.

"Caddelerimiz berbat bir haldeydi. Şimdiye kadar cadde ve kaldırımlarda hiçbir temizlik yapılmadı. İnşallah bundan sonra en güzeli yapılır." ifadelerini kullanan Ayaydın, şöyle konuştu:

"Yazıklar olsun ki bu caddeler şimdiye kadar bu haldeydi. Kokudan pencerelerimizi açamıyorduk. İnşallah bundan sonra güzel şeyler olur ve caddelerimiz temizlenir. Hiç kuşkum yok ki güzel çalışmaları yapılacak. Şimdiye kadar Diyarbakır'da hiçbir çalışma yapılmadı ama yeni belediye başkanımızın güzel çalışmalar yapacağına inanıyoruz."