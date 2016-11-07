Darbeci komutanın eşi itirafçı oldu

15 Temmuz darbe girşiminden sonra TSK'dan ihraç edilen ve tutuklanan Yüzbaşı Cemil Çetin'in öğretmen eşi Dudu Çetin, itirafçı oldu.

2010 yılı KPSS'de soruları alarak Sosyal Bilimler öğretmeni olarak atanan Dudu Çetin, Cumhuriyet Savcısı Yücel Erman'ın sürdürdüğü soruşturmada itirafçı oldu. 'Etkin pişmanlıktan' yararlandığı için Savcı Yücel Erkman'ın talimatıyla serbest bırakılan Dudu Çetin, ifadesinde özetle şunları söyledi:

KENDİSİNİ FATİH OLARAK TANITTI

"2003'te üniversite sınavını kazanarak Gaziantep Üniversitesi Kilis Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi'ne kaydımı yaptırdım. Üniversite 3. sınıftayken 'il ablası' Afife bana hizmet içerisinde evlenip evlenmeyeceğimi sordu. 'Başını açman gerekirse, evlenir misin' diye sordu. Afife, 'Evleneceğiniz kişinin mesleğini tehlikeye atmamak için başınızı açabilirsiniz' dedi. Cemaat'te eşlerin evlenmeleri için önce katalogdan resimler gösterilirdi. Eşim, fotoğrafım gösterildikten sonra evlenmeyi kabul etti. Cemil, Kahramanmaraş'ta bir ablanın evinde benimle görüştü. Kendisini 'Fatih' olarak tanıttı. Daha sonra bu ismin eşimin kod ismi olduğunu öğrendim."

SINAVDA AYNI SORULAR ÇIKTI

"2008'de evlendim. Eşimin tayini Safranbolu'ya çıktı. Eşimin Cemaat'ten abisi Hakan A.'nın eşi olan Hüsne A. ile tanıştım. 2010 KPSS'ye hazırladığım dönemde, sınavdan 3 gün önce eşim flash bellekte 2010 KPSS Eğitim Bilimleri, Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavına ait soruları getirdi. 'Bu sorular KPSS'de çıkacakmış' dedi. Soruları kendisine Hakan A.'nın verdiğini ve çalıştıktan sonra flash belleği kırarak atmamız gerektiğini söyledi. Gelen sorulara çalıştım. Gelen soruların cevap şıkları koyulaştırılmış olarak geldi, bu soruları çalıştıktan sonra sınava girdim, sınavda aynı sorular çıktı."

2014'TE SENDİKAMI DEĞİŞTİRDİM

"KPSS soruşturmasında ilk gözaltılar yapılmaya başlanınca, Ankara'da tanımadığım bir eve çağrıldık. Bu abi bize, 'İfadeye çağrılırsanız, 'soruları kendi emeğimle çalışarak yaptım. Cemaat'le hiçbir bağlantımız yok' diye cevap verin' dedi. 2014 yılında dikkat çekmemek için Eğitim Bir-Sen'e üye olmamı istediler. Bu sendikaya üye oldum."

DARBEYİ CEMAAT'İN YAPTIĞI SÖYLENDİ

"14 Temmuz'da eşimin Cemaat'ten abisi Gazi Üniversitesi'nde akademisyen olan kişi, evimize geldi. Eşime 15 Temmuz'daki biletini iptal etmesini söyledi ve eşimin telefonuna bir şey yükledi, 'Biz seni yarın ararız, yarın iş yerinde ol' dedi. 15 Temmuz akşamı, bir komutanın, 'İş hayır, akıbet hayır' diyerek eşimden mühimmat deposunu açmasını söylediğini eşim anlattı. Eşim de depoyu açtığını, kendisine 'Beştepe'ye gel' diye mesaj atmalarına rağmen gitmediğini ve sabaha karşı birliğinden kaçtığını söyledi. Darbeden sonra eşim Gazi Üniversitesi'ndeki Cemaat abisinin yanına gittiğini, darbe girişiminin Cemaat tarafından yapıldığının söylendiğini aktardı."