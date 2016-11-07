Darbeci askerlere 20 bin mermi dağıtılmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra bazıları tutuklanan Yalova Hava Meydan Komutanlığında görevli rütbeli askerlerin ifadelerinde ilginç detaylar yer aldı.

Tutuklanan askerlerden yüzbaşı S.M, ifadesinde, gelen emirle ilk etapta askerlere 7 bin merminin dağıtıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ardından ikinci bir emir geldi, emre göre herkesin depodan alınan mühimmat ve silahları depoya teslim etmeleri gerektiği söylendi. Ben üzerime almış olduğum MP-5, iki şarjör ve 50 mermiyi depoya teslim ettim. Daha sonra ilgili rütbeli askerlerle sayım yaptık. 7 bin G-3 mermisi ve tüm dağıtılan MP-5 ile şarjör ve mühimmatların teslim edildiğini teyit ettik. Ben depodan çıkan 20 bin G-3 mermisinin akıbetini sorduğumda, bana 20 bin merminin depodan çıktıktan sonra otobüslere dağıtıldığı ve İstanbul'a gittiği söylendi. Bunun üzerine bu 20 bin merminin geri gelmeyeceğini anlayarak depoyu kapattık, mühürledik ve oradan ayrıldık. Bunun doğru olduğunu 16 Temmuz günü Hava Meydan Komutanlığımıza Cumhuriyet Savcısının gelip soruşturma yaptığı esnada öğrendim."

Başka bir rütbeli askerin ise ifadesinde, sözde "sıkıyönetim komutanı" olan ve tutuklu bulunan Yalova Hava Meydan Komutanı Kurmay Albay Metin Yıldırım'ın mühimmat sorumlusuna verdiği emirle "turuncu alarm" durumuna geçildiğini söylediği öğrenildi. Söz konusu askerin, "Metin Yıldırım, 'Öğrencilere (Hava Harp Okulu öğrencileri) 20 bin adet mermi dağıtılsın.' dedi. Bu doğrultuda öğrencilere 20 bin mermi dağıtıldı." dediği belirtildi.

TRT'yi işgal eden askerler

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığından FETÖ'nün darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin 16 Temmuz'da yapılan açıklamada, "Hava Harp Okulunda görev yapan Kurmay Albay Hüseyin Ergezen'in olay günü 19 rütbeli personel ile 400'den fazla silahlı Hava Harp Okulu öğrencisini İstanbul'a götürerek darbe girişiminde fiilen yer aldığı ve TRT binasını işgal ettiği ancak güvenlik güçlerince yakalanarak İstanbul'da gözlem altında bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır." denilmişti.