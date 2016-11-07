Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Elektrik Santralleri Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Mersin Akkuyu'da inşası süren nükleer santrali, 2023 yılında devreye almayı planlıyoruz. Sinop'taki nükleer santralle ilgili çalışmalar sürüyor. Şimdi üçüncü bir nükleer santral için ön hazırlıklara başladık. Her üç projeyi de tamamlayarak ülkemizin hizmetine sunmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

158 enerji santralinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu tesisler çöp, doğalgaz, hidroelektrik, linyit, taş kömürü gibi kaynaklarla elektrik üretiyor. Bu tesislerin hepsi özel sektöre ait. Yatırım tutarı 5 milyar doları buluyor.

2003 yılı başından bu yana kadar kamusuyla özeliyle 75 milyar dolarlık yatırım yaptık. 78 bin megavata çıkardık. Bunun 2023'te 120 bin megavata çıkarmak istiyoruz.

Enerji sektöründe adımların dengeli atılması gerekiyor. Yatırım süreçlerinin uyumlu bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına özel önem veriyoruz. 2002 yılında 12 bin 300 megavat olan kurulu gücümüzü 32 bin megavatta çıkarıyoruz.

ONLAR TÜRKİYE'NİN GELİŞMESİNİ ENGELLEME DERDİNDELER

Batı ülkelerinden bize çevreci söylemler üzerinden eleştirenlere bakmayın. Kömürle santrallerden çalışan elde edilen enerji oranı Polonya'da yüzde 84, Almanya'da yüzde 30. Ülkemizde ise yüzde 22. Aynı durum nükleer santraller için de geçerli. Şuan Türkiye Nükleer enerji santraline sahip değil. Ülkemizde ne zaman bir proje gündeme gelse hemen engel olmaya çalışıyorlar. Niye bu kaynakları kullanan ülkelerde bu olaylar, kampanyalar neden olmuyor. Onlar çevreyi korumanın değil, Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini engellemenin derdindeler. Türkiye'nin cari açığının büyük bölümünü enerji oluşturuyor. Kömürde ithal yok. Biz kendi rezervimizi eritmek zorundayız.

FATURALARI DA AŞAĞI ÇEKECEĞİZ

Finansman yönetiminde başarılı olamaz, cari açığı aşağı çekmezsek biz duman oluruz. İnşallah bu alanlarda başarılı olarak enerji çeşitliliğimizi artıracağız. Ekonomimizde yeni çığırlar açacağız. Yatırımcı kömürü çıkarıp kullanacak. Devlette alım garantisi verecek. Maliyeti yüksek olan ürünün doğal olarak fiyatı da yüksek oluyor. Bu hamlelerle faturaları da aşağı çekeceğiz.

AKKUYU 2023'TE DEVREYE GİRECEK

Akkuyu, Sinop için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Üçüncü nükleer santral içinde araştırmalarımız devam ediyor. Akkuyu 2023'te devreye girecek. Bu işler için yurt dışına çok ciddi kaynak aktarmak durumunda kalıyoruz. Ekim ayında yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik düzenlemeyle bu kaynakların yatırımcılara tahsis etmek. En uygun teklifi veren firma yatırımı yapacaktır. alt yapısı ve izinleri ihalesi yapılacak bu alanlar için yüzde 80 yerlilik ve 15 yıllık AR-GE şartı aranacak.

Dünyanın en büyük güneş enerji tarlası olacak Konya Karapınar için önümüzdeki ay ihaleye çıkılıyor. Nükleer santrallerde büyük oranda teknoloji transferi yaparak yatırımları yapacağız.

SU AKAR TÜRK YAPAR

Ülkemizde elektrik üretimine ne kadar uygun su varsa bunları özel sektörle değerlendirecek adımlar attık. Bugün yaptığımız açılışla bunların 33'ünün açılışı yapıyoruz. Eskiden 'Su akar Türk bakar' denirdi. Şimdi 'Su akar Türk yapar' durumuna geldik. Biz insanlığın karanlıkta yaşamasını istemiyoruz.

Baraj yapımlarını üstlenen birçok yatırımcımız oldu. Bu yatırımlar bizim israfımızı engellemiş oldu. Bizler hiçbir zaman atık sudan geri dönüşümü sağlayamamıştık. Buna da yeni yeni başladık. Park ve bahçeler artık geri dönüşüm sularıyla sulanıyor. Sabır ve kararlılıkla kurulu gücümüzün yüzde 35'nin hidroelektriğin oluşturduğu bugünlere geldik.

Hayvan atıklarından elektrik üreten tesislerimiz var. Bugün açılışını yaptığımız 11 jeotermal tesisimiz büyük yol aldığımızı gösteriyor. Özellikle yoğun enerji talebi olan 21 santrali hizmete açıyoruz. Türkiye'ye terörle ihanet çeteleriyle yolundan çıkartılamayacak bir ülke olduğunu içeride ve dışarda göstermek durumundadır.

Karşımızdaki PKK, DEAŞ FETÖ, DHKP-C üç beş teröristten ibaret değildir. Bunların hepsinin arkasında farklı ülkeler, farklı destekler ve farklı projeler vardır. Bir takım güçler bu örgütün bitmesini istemiyor. PKK'nın Kürt kardeşlerimiz için yürütmesi gereken hiçbir olay yoktur ortada. Dikkat edin PKK tarihin en kanlı eylemlerini bu zamanlarda gerçekleştirdi. DEAŞ, sürekli eylem yapmaya çalışıyor. DHKP-C aynen böyle. FETÖ hale bütün gücünü bize karşı kullanmaya çalışıyor.



PEK ÇOK ÜLKE TÜRKİYE'NİN BELİ DOĞRULMASIN İSTİYOR

Bir şehirde eskiden haset birisi yaşarmış. Bu mesele yöneticinin kulağına gitmiş. Sana ne dilersem onu vereceğim ama bir şartla demiş istediğin şeyin iki katını komşuna vereceksin demiş yönetici. Düşünmüş haset talebim bir gözümün çıkarılması demiş. Sebebini sormuş yönetici. Maksat komşunun iki gözü çıksın. Bazı ülkeler kendi geleceklerini tehlikeye atıyorlar. Pek çok ülke Türkiye'nin iki gözü çıksın, belini doğrultmasın istiyorlar. İstesenizde istemeseniz de biz muasır medeniyetler seviyesine çıkacağız. Batı dünyası istediği kadar teröristleri ülkelerinde barındırsınlar. Bumerang gibi dönecek onları da vuracak. Biz bin yıldır yaşadığımız bu coğrafyada ne badireler atlattık. Darbe girişimini alt ettik. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bizi sıkıntıya sokmak için teröristlere kucak açanlara sesleniyorum. Artık saklanacak durumda değilsiniz. PYD/YPG PKK'nın yan kuruluşudur. DEAŞ'i bir terör örgütü ile yok edeceğim diyorsunuz. Bunu dünyada kimse yemez. Bizim iki gözümüzü çıkarmak isteyenler sadece kendi gözünü kaybedecektir. Yatırım yapacak hiçbir işadamı kararını lütfen ertelemesin. Bu eylemler sizi etkilemesin. Bu işlerde erken kalkan yol alır. Ben yatırım yapan tüm işadamlarına teşekkür ediyorum.