Çarşı pazar karıştı!

Mersin'de önceki gün ev hanımı Meltem Yaman (33) , pazar alışverişini tamamladıktan sonra evine dönmek için yola koyuldu. Bu sırada çantasındaki cüzdanını çalan Muzaffer Alper, kaçmaya başladı. Durumu fark eden kadın, bağırarak yardım istedi. Bunun üzerine çevredekiler hırsızın peşine düştü. Pazarın kalabalık olması nedeniyle uzaklaşamayan Alper, yakalandı. Meltem Yaman'ın bulunduğu yere götürülen hırsız darp edildi. Durumun haber verilmesi üzerine polis ekipleri olay yerine giderek Alper teslim aldı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenilen Muzaffer Alper, sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Yaşadığı şoku atlatamayan Yaman'a cüzdanı verildi.
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