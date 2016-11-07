  1. Yangın yeri!
  2. Yok öyle yağma!

Çarşı pazar karıştı!

Pazardan dönen kadının cüzdanını çalan Muzaffer Alper, kaçmaya başladı. Ortalık bir anda karıştı. , vatandaşlar tarafından yakalandı

Çarşı pazar karıştı!
Mersin'de önceki gün ev hanımı Meltem Yaman (33) , pazar alışverişini tamamladıktan sonra evine dönmek için yola koyuldu. Bu sırada çantasındaki cüzdanını çalan Muzaffer Alper, kaçmaya başladı. Durumu fark eden kadın, bağırarak yardım istedi. Bunun üzerine çevredekiler ın peşine düştü. Pazarın kalabalık olması nedeniyle uzaklaşamayan Alper, yakalandı. Meltem Yaman'ın bulunduğu yere götürülen hırsız darp edildi. Durumun haber verilmesi üzerine polis ekipleri olay yerine giderek Alper teslim aldı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenilen Muzaffer Alper, sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Yaşadığı şoku atlatamayan Yaman'a cüzdanı verildi.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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