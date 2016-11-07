Bordo bereli olma yarışı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler'de şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in görev yaptığı birliğe girmek isteyenlerin sayısında büyük artış yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı, komutanlığa 700 bordo bereli alınacağınıaçıkladı. İlk 4 günde 2 bin 757'si muvazzaf subay, 5 bin 172'si muvazzaf astsubay olmak isteyen 7 bin 929 kişi başvuru yaptı. Muvazzaf subaylığa başvurmak için en az lisans mezunu olmak ve KPSS ilgili puan türünden en az 50 almak gerekiyor. Astsubaylığa başvurular için ise en az ön lisans mezunu olmak ve KPSS ilgili puan türünden en az 50 alma şartı aranıyor. Kasım ayının başında başlayan başvurular ay sonuna kadar devam edecek. Başvuru şartlarına ilişkin detaylar Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alıyor.
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