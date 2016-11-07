Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Elektrik Santralleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak enerjide hala büyük oranda dışa bağlı bir ülkeyiz. Dolayısıya 2023 yılına kadar enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltacak, çeşitliliğimizi artıracak projeler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Nükleer enerji santralleri bu bağlamda en önemli projeler arasında yer alıyor."

Bugün 158 yeni enerji üretim tesisinin toplu açılışını gerçekleştiriyoruz. 5 milyar dolar tutarında üretim tesisleri ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Enerji ile ilgili kurulu kapasitemizin 2,5 kat artmasının anlamı şudur; Türkiye büyüdü. Türkiye büyümeseydi geçtiğimiz 14 yıl içinde alternatif enerji kaynakları ne de kapasitenin bu ölçüde büyümesinden söz edebilirdik.



Kurulu gücümüzün büyümüş olması çok önemli ama bu büyümenin şekli daha önemli. Orada da 10 yıl önce devletin yapıp işlettiği enerji tesisleri toplamından yüzde 65'ten fazlayken yüzde 35'in altına düşmüştür. Kamu özel sektör işbirliği en güzel uygulanan model olarak kendini ispat etmiştir.

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK

Kıt kaynakları kullanmadan özel sektörün imkanlarıyla kapatılmış bu alanda Türkiye enerji arz güvenliği bakımından önemli bir konuma yükselmiştir. Hükümetimizin gündeminde enerjide çeşitliliği artırmak vardır. Enerjide hala büyük oranda dışa bağlı bir ülkeyiz. 2023 yılına kadar enerjideki dışa bağımlığımızı azaltacak, çeşitliliğimizi artıracak projeler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.



YERLİ TESİS TEŞVİKİ

Nükleer enerji santralleri bu bağlamda en önemli projeler arasında yer alıyor. Kömür olarak zengin bir ülkeyiz. Yerli kömürle enerji üretmek cari açığımıza katkı sağlayacak. Bununla ilgili bazı teşvik ve tedbirleri almış durumdayız. Termik santral kuracaksanız bunu yerli kömürle yapmanız halinde kolaylıklar sağlanacak. Yerli tesisin kurulması teşvik edilmiş olacak.

HER İLDE DOĞALGAZ OLACAK

Rüzgar güneş ve alternatif enerji kaynaklarıyla çeşitliliğimizi artırma yönünde bundan sonraki projelere hız vereceğiz. Dün Erzincan Üzümlü ve diğer 40 ilçemize doğalgaz bağlantısını gerçekleştirdi. Hali hazırda 76 ilimizde doğalgaz var. 2018 yılına kadar geride kalan 5 ilimizi de doğalgazla buluşturacağız. Sadece iller değil ilçelere de doğalgaz bağlantısını bağlamaya ve doğalgaz vermeye devam edeceğiz. Sabit iletim hatlarıyla her ilçeye doğalgaz vermemiz kolay olmayabilir. Taşınabilir yöntemlerle doğalgaz bağlantısını mümkün kılacağız.

Enerjide Türkiye sadece kendi enerji arz güvenliğini sağlayan bir ülke olmanın yanı sıra Avrupa, Balkanlar ve bölgemizdeki birçok ülke için enerji geçiş güzergahını oluşturuyor. Enerjiyi tüketen ülke olmakla beraber diğer ülkelere de enerjinin güvenli aktarılması için büyük projelere ev sahipliği yapıyoruz. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Türk Akımı, Mavi Akım ve benzeri projeler ifade edilebilecek önemli yatırımlardır. Bütün hepsini kamu bütçesiyle yapmak zordur. Geçmişteki gibi başladığınız proje 5-10-15-20 yılda bitmez. AK Parti iktidarının en önemli özelliği verdiği sözlerin sonuna kadar arkasında durmaktır.

Önümüzde yapacak çok işimiz var; 2023-2053. Bunlar için büyümeye üretmeye devam etmeliyiz. 2017'de büyümemizi daha da hedef olarak artırdık. 2017-2018-2019'da yüzde 5 üzerinde bir büyüme hedefliyoruz. Kapasite artışını da sağlamak zorundayız. Buna yönelik de çalışmalarımız planlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor.



CARİ AÇIĞA KATKI

Az önce de sayın bakanım ifade etti enerji arz kapasitesi bakımından Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi konumundayız. 1998'de sadece 7,8 mw rüzgar enerjisi yatırımı mümkünken bugün 500'ün üzerine çıkmıştır. Yenilebilir ise 12 binden 32 bine yükselmiş durumda. Ne kadar alternatif enerji kaynağı üretirsek o kadar dışa bağlılığımız azaldığı gibi cari açığımıza da katkı sağlanacaktır. Yeni tesislerimizin hayırlı olmasını diliyorum.